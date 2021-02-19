Дети сложнее, чем взрослые преодолевают переживания после неудачи. Для них все это новое, поэтому нет понимания того, как правильно управлять эмоциями. Пытаясь поддержать малыша, родители рискуют сказать совершенно неуместны фразы.

"Это мелочи, не стоит из-за них расстраиваться"

Взрослому человеку может показаться, что проигрыш в школьной эстафете – это мелкий эпизод. Однако для ребенка это как проигрыш на Олимпиаде. И даже хуже, ведь спортсмены психологически закаленные множеством предыдущих соревнований.

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Родителям кажется, что важно продемонстрировать ребенку масштаб жизни и напомнить, что все еще впереди. Однако для малыша в этот момент будущего не существует. Он еще не понимает как заглядывать далеко вперед, поэтому такая фраза родителей не поможет.

"Прекрати, слезами горю не поможешь"

Взрослые эту фразу могут говорить по-разному, однако главный ее смысл – указать, что нужно обуздать свои эмоции, спрятать куда-то, сделать вид, что жизнь продолжается, будто ничего не произошло.



Плач ребенка / Фото Wallpaperflare

Преимущественно нечто похожее говорят мальчикам, которые будто бы "не должны плакать". Однако загонять эмоции вглубь чрезвычайно вредно. Они никуда не деваются из мозга, а начинают проявляться необоснованными тревогами или болезнями без очевидной причины. Единственный способ – прожить свои эмоции, погрустить столько, сколько нужно психике.

"Как ты мог не дать случится этой ситуации?", "Ты сам виноват"

Ощущение того, что ты сам виноват в своей неудаче, только больше расстраивает. Лучше эту фразу сказать позже – после еды и отдыха.



Лучше поговорить позже / Фото Waterloo-Cedar Falls Courier

Что стоит говорить ребенку

Невербальное общение на первом месте: жесты, поза, выражение лица должны транслировать, что родители сочувствуют и любят своего ребенка. Можно сказать это и вслух, обнимая малыша.

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Кроме этого, можно добавить: "Ошибаться нормально. Я тоже иногда ошибаюсь", "Ты получил опыт, поэтому сможешь достичь большего с его учетом. Если хочешь, подумаем вместе, как это сделать".