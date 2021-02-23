Часто на поведінку дитини впливає атмосфера, в якій вона росте. Звісно, що ніхто з батьків не вчить дитину бути слабкою чи агресивною, проте є багато фраз дорослих, які залишаються у дитячій пам'яті та в майбутньому формують ненайкращу поведінку малюка.

Допит зі звинуваченнями

Якщо, наприклад, дитину образили, то батьки одразу намагаються з'ясувати, що трапилося. "А чому вихователька тобою незадоволена? Що ти зробив?", "А не потрібно було лізти до цього хлопчика!", "А навіщо ти взяв його іграшку?" – всі ці фрази показують дитині, що вона винна навіть в тому випадку, якщо її образили.

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Якщо так і продовжувати, то дитина звикне бачити причину негідної поведінки оточення в собі та почне виправдовувати своїх кривдників. Ніхто ж з батьків не хоче, аби у доньки була низька самооцінка та вона виправдовувала чоловіка, який її принижує, чи б'є. Або, щоб син міг думати, якщо є причина, то жінку можна і вдарити.



Допит із звинуваченнями / Фото Barcelona Metropolitan

"Він не хотів тебе образити"

Така фраза може спонукати дитину до думки, що насильство можна виправдовувати. Так, образив, але якщо він не хотів цього робити, то можна все спустити негідникові з рук. Якщо говорити це дівчинці дуже часто, вона може подумати, що в такій ситуації навіть непристойно ображатися, адже людина не навмисно так зробив. Через це з'являються жінки, які готові прощати своїх агресивних чоловіків після слізних вибачень з їх боку.

"Тобі здалося" чи "Не вигадуй"

Якщо дитина повідомляє, що їй сказали щось неприємне або якось образили, а ви відповідаєте, що не могло цього бути – це може погано вплинути на дитину. Іноді це супроводжується фразами: "Тобі здалося!" або "Не вигадуй". Через такі дії дитина звикає що її почуття не потрібно зважати, а головне те, що відчувають інші.



Що не варто говорити дитині / Фото Cincinnati Children's Blog

Такі люди стають жертвами в 90% – їм брешуть, їх водять навколо пальця, не поважають, вони готові підлаштовуватися під інтереси інших, а не відстоювати свої.

"Що на тобі одягнуто"

Регулярно критикувати зовнішній вигляд дитини – це означає показувати поганий приклад. Наприклад, дитина буде думати, що обговорювати те, як виглядають інші люди – нормально. Як результат, діти не будуть знати елементарних норм поведінки в суспільстві й не розумітимуть, чому від них відвертаються після чергових "компліментів".

У гіршому випадку у дитини можуть сформуватися комплекси, які пов'язані із зовнішністю. Вона вважатиме нормальним, коли їй постійно роблять зауваження.

"Він же хлопчик"

Коли син в чомусь провинився, а батьки виправдовують його поведінку тим, що "хлопчики вони такі, це їм властиво" – може мати погані наслідки. Наприклад, ця фраза може поселити в ньому впевненість, що чоловікам, на відміну від жінок, дозволено все.

"Ти просто йому подобаєшся"

Коли донька питає у вас, чому однокласник постійно її ображає, ніколи не відповідайте їй, що вона просто йому симпатична і такими діями він хоче звернути на себе увагу. Хіба так виявляють симпатію? Ні, дитина чіпляється до вашої доньки, бо не вміє в правильній формі висловлювати свої емоції, адже цього не навчили батьки.

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Якщо дівчатка будуть думати, що образи від хлопців – це ознаки симпатії, в майбутньому вони будуть миритися з негідною поведінкою протилежної статі, виправдовуючи його. А хлопці будуть висловлювати свої почуття до дівчат не через турботу, ласку і повагу, а через приниження.