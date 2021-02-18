Часто детям сложно переживать развод родителей, ведь в семье происходят изменения и это влияет на их привычную жизнь. Как говорить с ребенком о разводе – читайте в материале.

► Объясните ребенку, какие будут изменения

Чтобы ребенок не пугался, стоит объяснить ему, какие изменения произойдут в семье. Например, теперь после школы ребенка будет забирать бабушка или кто-то из родителей работать на выходных. Если ребенок будет понимать, что происходит, то это уменьшит уровень напряжения, стресса и поможет ребенку успокоиться.

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► Объясните, что ребенок не потерял отца

Дети могут воспринимать развод родителей, как потерю отца, который больше не будет жить с семьей. Поэтому стоит напоминать малышу: "Хоть мы не живем вместе, папа и я тебя очень любим и хотим проводить время с тобой. Ты с папой можешь пойти в парк в субботу. А я куплю пиццу, и потом мы вдвоем посмотрим мультфильм".

Такие напоминания, что не только вы, но и отец любит ребенка, помогут ему почувствовать свою ценность для обоих.



Важный для обоих родителей / Фото Getty Images

► Не отрицайте эмоции ребенка

Например, если после развода отец не общается с ребенком, старайтесь разделить его печаль. Можете объяснить, что быть расстроенным и грустить за кем-то важным – нормально.

Если вдруг ребенок говорит, что сердит на вас, то спросите о причинах и как ему помочь. Бывают случаи, когда дети сердятся, потому что чего-то не понимают. Есть шанс, что после выяснения причин сможете поговорить открыто и развеять опасения. Даже само присутствие и возможность разделить переживания – важные для ребенка. Для него это нелегкий период и он также имеет право испытывать различные эмоции.

► Поймите, через какие стадии проходите

Еще в 1969 году американский психолог швейцарского происхождения Элизабет Кюблер-Росс описала, через какие стадии проходят те, кто переживает горе.

Развод несет изменения и потери в семье. Поэтому вероятно, что ребенок или вы можете отрицать ситуацию.

Впоследствии может прийти злость: на себя, партнера или ребенка. Иногда такой гнев является иррациональным.

Торги как третья стадия проявляются в том, что вы (или ребенок) думаете: "А что было бы, если бы...?", Прокручиваете множество вариантов: как можно было бы изменить ситуацию или предотвратить развод.

После торгов может наступить значительный спад сил и эмоций, то есть депрессивное состояние. В этот период человеку очень больно, появляется понимание того, что ситуацию изменить не удастся. Обычно, потом приходит принятия.

► Объясните, что ребенок не виноват в разводе

Когда происходит стадия торгов, то ребенок обдумывает и прокручивает в своем воображении различные мнения. Например, "Остался бы папа с нами, если бы я был более вежливым?", "Была бы наша семья дальше вместе, если бы тогда я не капризничал?".



Ребенок винит себя / Фото University Hospitals

Кроме этого, ребенок может считать, что именно он виновата в том, что родители живут отдельно. Его мучают различные подозрения и переживания, которые не всегда удается понятно сформулировать для других. Поэтому важно всячески поддерживать ребенка, подчеркивая, что никакой его вины в этом нет.

► Не переносите свои обиды на ребенка

Взрослые могут включить критическое мышление и догадаться, если больно, человек может срываться на других. Однако ребенок еще не способен осуществлять такой анализ.

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Кроме того, не забывайте контролировать, как вы общаетесь. Оскорбляете ли мужа или жену, разговаривая с ребенком? Формируете ли негативный образ отца или матери в глазах вашего ребенка?