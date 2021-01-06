Если родители научат ребенка с ранних лет распоряжаться деньгами, то сформируют у него хорошие финансовые привычки. При этом важно, чтобы родители говорили с детьми о деньгах и отвечали на все их вопросы. Даже дошкольников можно научить элементарных правил, как зарабатывать деньги и распоряжаться ими.

Чтобы научить ребенка финансовой грамотности, можно провести ему занятия, которые дадут нужный опыт. Об этом рассказало издание Child develop.

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Интересные занятия для детей разного возраста

► Детям, которым 4 – 5 лет, можно объяснить, какой номинал имеют различные монеты и купюры. Для этого малышам нужно дать подержать в руках монеты и купюры, посмотреть на их размер, цвет и вес. Затем предложить собрать определенную сумму из мелких монет. Например, отчислить 1 гривну монетами.

► Попросите ребенка посчитать деньги, разложить их, например, по тысяче гривен.

► Сыграйте с ребенком в супермаркет, магазин, пиццерию и тому подобное. Позвольте ему попрактиковаться в продаже и покупке различных товаров.



Супермаркет игра / Фото Quality Child Development

► Сыграйте с ребенком в игру, выдав ему определенную сумму денег. Тогда возьмите несколько вещей и установите для каждой из них свою цену. Ребенок должен "купить" вещь, отсчитав нужную сумму.

► Объясните ребенку разницу между потребностями и желаниями. Предложите составить список того, что ему нужно, и того, что он хочет. Детям младшего возраста можно предложить вырезать картинки из журналов. Это нужно для того, чтобы дать упражнению игровую форму. Затем покажите ребенку на примерах, чем необходимые вещи отличаются от желаемых. Поговорите с ребенком о том, какие вещи ему нужны для выживания (например, пища, вода, одежда и т.д.), а какие он хочет иметь (например, игрушки, компьютерные игры и т.д.).

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Финансовая грамотность – это набор навыков, которые позволяют людям принимать разумные решения относительно своих денег. Финансовая грамотность означает, что вы понимаете, как зарабатывать, экономить, тратить и инвестировать деньги.