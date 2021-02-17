Маркетологу Марку Рофи 30 лет и мужчина живет в городе Шеффилд. Чтобы быстрее найти свою любовь, он решил арендовать билборд.

Рекламный щит имел размер 6 метров на 3 метра, на нем парень разместил свое фото с подписью: "Одинокие? Встречайтесь с Марком. Это может быть знак, которого вы долго ждали". Кроме этого, был указан сайт DatingMark.co.uk.

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Марк рассказал, что рекламная кампания сработала, ведь он начал встречаться с одной из девушек, которая откликнулась на его объявления. Называть ее имя он не стал, однако сообщил, что девушке 28 лет, она писательница и у нее хорошее чувство юмора.

Она была одной из первых, кто подал заявку до того, как рекламный щит и сайт получили любое внимание СМИ. Она была красивой на вид и остроумной,

– вспомнил Марк Рофи.

"Я просмотрел ее социальные сети и понял, что у нее отличное чувство юмора. Подумал, что она может быть той, с кем я найду общий язык. Оказывается, я был прав", – добавил Рофи.

How it started How it ended pic.twitter.com/p8lL9hBtAj — Mark Rofe (@iamrofe) October 4, 2020

Кроме этого, он отметил, что до встречи с этой девушкой, звал еще 4 на свидание – 3 из них согласились, а 1 отказалась, ведь на сайте без ее ведома регистрацию провел друг.

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"Когда я говорю людям, что из тысяч, которые подали заявку, я встретил только 3, думаю, они немного удивлены. Я ожидал, что мне придется быть на многих свиданиях. Однако когда нашел кого-то, кто мне очень понравился, я не видел необходимости встречаться с большим количеством людей", – рассказал Марк Рофи.