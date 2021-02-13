Во время свадьбы жених взял в руки бритву и побрил голову невесты. Вместо осуждения и скандала, мужчина получил аплодисменты от ее матери и отца.

Влюбленные Джонни и Алистер из Новой Зеландии подружились еще когда им было по 5 лет. Когда им исполнилось по 20 лет, они решили, что время жениться.

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На собственной свадьбе молодожены удивили всех гостей. Ведь они решили нарушить известные традиции и сделать кое-что для них важное.

Влюбленные попросили гостей перечислить все деньги, которые приготовили в подарок молодоженам, в благотворительные фонды для помощи онкобольным детям. После этого Джонни и Алистер поразили еще больше. Молодая пара объявила, что они побреют друг другу голову.



Кадр со свадьбы / Фото Songbird photography

Известно, что у мамы невесты диагностировали рак яичников еще в 2018 году. Женщина прошла несколько курсов химиотерапии и лишилась волос. Поэтому дочь и ее муж решили посвятить свой особый день ей. После того, как влюбленные сбрили друг другу волосы, мама невесты крепко обняла их.



С мамой невесты / Фото Songbird photography

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Этот момент помог женщине продержаться еще 2 месяца, а в январе 2021 года болезнь ее победила. Только после смерти молодая семья решила рассказать эту историю.

Смотрите видео со свадьбы: