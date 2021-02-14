Женщина 4 года добавляла к своим фото незнакомца и утверждала, что это ее парень: фото
Джилл Шарп более 4 лет добавляла к своим фото мужчину, которого нашла в социальной сети фейсбук. Кроме того, она создала фейковый его профиль в твиттер, где вела с ним переписку.
Источник:The Daily Record
Женщина благодаря соцсетям, следила за мужчиной – где он и куда ездил. Потом делала фото в этих же местах.
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Джилл утверждала, что еще 4 года назад познакомилась с мужчиной, которого звали Грэм Маккей. Еще отмечала, что они помолвлены и планируют свадьбу. Однако за все время ни один из ее друзей своими глазами так и не видел их вместе.
Подозрения оправдались после того, как она выложила фото с поездки в Лондон. На фотографиях вблизи Вестминстерского аббатства Шарп стояла одна и плитка была сухой, а Грэм позировал на мокрой плитке и вокруг него было много туристов.
Пост Джилл / Фото The Daily Record
Тогда друзья нашли настоящего Грэма Маккея, который не знал о существовании Джилл Шарп. К тому же был помолвлен с женщиной, которую звали Марианна.
Влюбленные заявили в полицию, однако там сообщили, что не имеют достаточно доказательств, что произошло какой-то преступление.
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Между тем Джилл Шарп утверждала, что все обвинения это неправда. Однако позже удалила свой и фейковый аккаунт Маккея.
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