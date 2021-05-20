Последние годы пара вместе с 6 детьми жила в маленьком помещении, вокруг окруженого мусором.

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Когда Розалин и Роммель собирали выброшенный пластик, который можно сдать и получить за него деньги, пару увидел владелец парикмахерской – Ричард Страндз.

Смотрите фото из жизни Розалин и Роммеля:

Мужчина узнал, что семья живет вместе более 24 лет, но никак не может жениться. Поэтому он решил организовать для них свадебную церемонию и фотосессию.

Меня тронула их история любви, поэтому я связался со своими друзьями, у которых свадебный салон. Я решил удивить Розалин и Роммеля, подарив им настоящую свадьбу,

– рассказал Ричард Страндз.

Вместе с друзьями мужчина устроил для Розалин и Роммеля фотосессию, а потом оплатили им венчания в церкви, которое состоится, как только влюбленные восстановят свои документы.

Смотрите фото со свадебной фотосессии:

"Когда я была маленькой девочкой, я мечтала о настоящей свадьбе с белым платьем. Я давно перестала думать об этом. У нас никогда не было для этого денег. Мы должны были концентрироваться на том, чтобы заработать на еду для себя и детей. Однако сейчас я чувствую себя такой счастливой. Я так благодарна Ричарду и его друзьям", — сообщила Розалин.

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Смотрите фото с празднования свадьбы: