Пытаясь сделать день свадьбы незабываемым для будущего мужа Тома Гарднера, Элизабет подготовила безумный сюрприз.

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"Девичья фамилия моей матери и мое второе имя – Рекс. Я подумала, что будет смешно одеть костюм Т-Рекса (тиранозавра – 24 канал)", – прокомментировала Элизабет Хандли.

Она отметила, что Том всегда поощрял ее любовь к шуткам. Однако невеста переживала, как отреагирует мужчина, когда повернется и увидит ее в костюме динозавра. Реакция Тома является доказательством того, что шутка ему понравился.

Я был поражен и удивлены тем, что она сделала. Я не смог остановиться, чтобы не засмеяться,

– Том Гарднер.

После объятий и поцелуя, Том помог невесте снять костюм и наконец продемонстрировать свое свадебное платье.

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