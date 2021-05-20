Останні роки пара разом з 6 дітьми жила у маленькому приміщенні, що навколо оточене сміттям.

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Коли Розалін і Роммель збирали викинутий пластик, який можна здати та отримати за нього гроші, пару побачив власник перукарні – Річард Страндз.

Дивіться фото з життя Розалін і Роммеля:

Чоловік дізнався, що сім'я живе разом понад 24 роки, але ніяк не може одружитися. Тому він вирішив організувати для них весільну церемонію та фотосесію.

Мене зворушила їхня історія кохання, тому я зв'язався зі своїми друзями, у яких був весільний салон. Я вирішив здивувати Розалін і Роммеля, подарувавши їм справжнє весілля,

– розповів Річард Страндз.

Разом з друзями чоловік влаштував для Розалін і Роммеля фотосесію, а потім оплатили їм вінчання в церкві, яке відбудеться, як тільки закохані відновлять свої документи.

Дивіться фото з весільної фотосесії:

"Коли я була маленькою дівчинкою, я мріяла про справжнє весілля з білою сукнею. Я давно перестала думати про це. У нас ніколи не було для цього грошей. Ми повинні були концентруватися на тому, щоб заробити на їжу для себе і дітей. Проте зараз я відчуваю себе такою щасливою. Я так вдячна Річарду і його друзям", – повідомила Розалін.

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Дивіться фото зі святкування весілля: