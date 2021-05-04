Эндрю готов был нырнуть в воду за кольцом, однако мужчину смогли отговорить от этой идеи. Все потому, что температура воды в Тахо тогда была примерно +5 градусов Цельсия. Человек может в ней находиться только несколько минут. Влюбленные решили продолжить свадебную церемонию без кольца.

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Позже влюбленные написали сообщение в группу любителей подводного плавания и спросили, не хочет ли кто-нибудь помочь им вернуть кольцо. На их просьбу ответила только один человек – Фил Абернати. Парень оказался настоящим авантюристом и в тот же день отправился за кольцом в ледяную воду.

Мужчине нужно было не только не замерзнуть, но и очень осторожно зайти в озеро. Чтобы либо волны не сдвинулись кольцо, либо оно не потерялось под слоем мула. Однако Фил все же смог найти кольцо между камнями.

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Пара была очень благодарна за бескорыстный и смелый поступок мужчины. Сейчас они вспоминают об этом инциденте со смехом и считают, что в их семье появилась замечательная история, о которой можно рассказывать своим детям.

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