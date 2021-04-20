Девушка вспомнила, что на одной из свадеб, она случайно разлила соус на платье матери жениха.

Интересно Ты не хочешь настоящей работы, – мама пыталась оттереть тату, которое сделал сын

Жидкость женщину не обожгла, но платье явно испортила, из-за чего ей пришлось ехать домой и переодеваться.

Блогер вспомнила, как ей казалось, что она испортила влюбленным праздник. Именно поэтому со слезами на глазах ждала, когда ее поругают.

"Невеста подошла ко мне, пожала руку, поблагодарила и сказала: "Моей свекрови не надо было одевать белое в день моей свадьбы". А потом дала мне чаевые в размере 55 фунтов. Иногда я даже периодически вижу ее в городе и здороваюсь", – рассказала блогера.

Смотрите видео рассказа блогера: