Майк та Емі зустрічалися 2,5 роки, були неофіційно заручені та навіть призначали дату весілля. Проте чоловік вирішив зробити ще одну пропозицію. Адже першого разу він не встиг вчасно забрати кільце у ювеліра.

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Чоловік вирішив, що пропозиція має бути оригінальною, тому влаштував фальшиву надзвичайну ситуацію. Для цього він попросив допомоги у вагітної знайомої та у декількох пожежників.

У день, коли Майк мав робити пропозицію, він показав Емі фейкове фото з програми Citizen для відстеження злочинів і надзвичайних ситуацій. У повідомленні говорилося, що у жінки ось-ось почнуться пологи недалеко від того місця, де гуляла пара. Закохані негайно кинулися допомогти.

Поки Емі дізнавалася про стан вагітної, яка сиділа на лавці в оточенні пожежників, Майк встав на одне коліно перед коханою. Коли вона повернулася та побачила свого нареченого з каблучкою, то зрозуміла, що уся ця ситуація вигадка.



Хто допомагав організувати пропозицію / Фото New York Post

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Хоч Майк знову почув від коханої "так", проте чоловік попередив, що не радив би іншим повторювати цю ідею, якщо не впевнені в почутті гумору дывчини.

Дивіться відео: як Майк робив пропозицію