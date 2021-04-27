Марко Энджел занимался разгрузкой посылок, когда заметил, что у одного из домов на мальчика, которого зовут Макс, упала тяжелая коробка.

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Ребенок не смог ее удержать, поэтому груз прижал его. Быстро среагировав, Марк подбежал к дому, схватил коробку и отставил ее. Известно, что в посылке был гамак, который весил более 45 килограммов, когда 4-летний мальчик был в 2 раза легче.

Мама спасенного Макса рассказала, что он часто приносит домой посылки, которые привозят курьеры. Однако тогда мальчик не знал, что коробка будет столь тяжелой. Когда он попытался ее поднять, коробка стала падать и придавила его.

Я боялся, что упаду с лестницы. Я звал на помощь, а потом подбежал курьер и поднял коробку,

– вспомнил Макс.

Мальчик не получил никаких травм и сейчас спокойно отдыхает в новом гамаке, который и был доставлен в той тяжелой коробке. Родители запретили ему выходить на улицу и забирать посылки самостоятельно, когда дома нет взрослых.

Семья очень благодарна Марко за спасение ребенка и считает его настоящим героем. "Ты наш ангел! За то, как ты прилетел и помог ему", – сообщила мама Марка.

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"Я счастлив, что смог снять с него эту коробку, потому что она действительно была очень тяжелой. Я надеюся, что с мальчиком все в порядке. Это все, чего я хотел", – заверил Марко.

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