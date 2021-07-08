Известно, что Боб и Диди познакомились еще в 1974 году на круизном лайнере. Тогда 23-летний Боб работал там музыкантом, а 26-летняя Диди была танцовщицей кабаре.

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Они полюбили друг друга и не расставались все месяцы, которые провели в круизе. По возвращении Боб планировал, что они поселятся в Шотландии, однако Диди поняла, что пока не готова к такому серьезному шагу.



Боб / Фото DeeDee Zweibel​

Думаю, тогда я не была готова. Я была независимой и немного непостоянной женщиной. Я не доверяла своим чувствам. Он заботился обо мне и любил меня, но мне казалось, что я не люблю его,

– вспомнила Диди.

Когда Боб один вернулся домой, он решил отправить Диди Цвейбель кассету с романтической музыкой, чтобы напомнить ей о счастливом времени, которое они провели вместе. Этот подарок растрогал девушку, поэтому она пригласила его приехать к ней в Лос-Анджелес. В то время сильно заболела мать Боба, поэтому он не смог этого сделать.



Диди / Фото DeeDee Zweibel​

Со временем каждый из них зажил своей жизнью. Боб стал государственным служащим и женился на женщине, которую зовут Хелен. В совместном браке у них родилось 4 детей. Диди продолжала работать танцовщицей и актрисой.

После 31 года в браке Боб потерял свою жену Хелен. Мужчина женился во второй раз на женщине, которую зовут Джо, однако через несколько лет после женитьбы она умерла от рака. "Джо поставили диагноз в 2009 году, через 2 недели после нашего медового месяца. Я ухаживал за ней 6 лет. Это было ужасно. Джо так беспокоилась обо мне и о том, что я буду делать без нее", – вспомнил Боб.

Перед смертью Джо обратилась к мужу и попросила восстановить связь со своими старыми друзьями и найти Диди. Для Боба это была неудобный разговор, однако ему добавил решимости внук. "После смерти Джо Джеймс зашел, увидел ее пустую кровать и спросил: "Дедушка, когда ты собираешься взять другую жену?", – вспомнил Боб.

В октябре 2016 года мужчина наткнулся на страницу Диди в Фейсбук и написал ей. "Диди было нетрудно найти, поскольку ее фамилия необычная. Однако я упал в панику, когда нашел ее профиль. Я сразу знал, что это она", – рассказал Боб. Женщина, увидев сообщение Боба, не поверила своим глазам.

Я часто думала о нем в течение многих лет, но у меня "отвисла челюсть", когда я увидела его фотографию. Это был не Боб. Наверное, это какая-то ошибка. Он не был похож на человека, которого я знала. Он был больше и почти без волос,

– вспомнила Диди.

Пара начала каждый день переписываться, и вскоре они встретились в США. Они чувствовали себя так, будто никогда не расставались. Боб хотел, чтобы они начали жить вместе и поженились, однако Диди снова сомневалась.



Диди и Боб / Фото Фейсбук

Однако из-за вопросов иммиграции, женщине пришлось согласиться на брак, чтобы их отношения развивались дальше. Еще 7 месяцев пара была вынуждена провести в разлуке, ведь Бобу нужно было оформить документы на проживание в США. "Мы были такие несчастные друг без друга. Боб снова набрал вес, а я начала курить, но теперь мы невероятно счастливы", – сообщила Диди.

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Перед началом пандемии пара успела провести медовый месяц в нескольких странах и познакомиться с семьями друг друга. Теперь они счастливо живут вместе и их отношения становятся только крепче. "Мы родственные души. Мы говорим и думаем об одном и том же. Мы не могли жить друг без друга. Сейчас все так, как и должно было быть", – отметил Боб.

Смотрите видео об истории Боба и Диди: