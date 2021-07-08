Відомо, що Боб і Діді познайомилися ще у 1974 році на круїзному лайнері. Тоді 23-річний Боб працював там музикантом, а 26-річна Діді була танцівницею кабаре.

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Вони полюбили одне одного й не розлучалися всі місяці, які провели в круїзі. Після повернення Боб планував, що вони оселяться в Шотландії, проте Діді зрозуміла, що поки не готова до такого серйозного кроку.



Боб / Фото DeeDee Zweibel​

Думаю, тоді я не була готова. Я була незалежною і трохи непостійною жінкою. Я не довіряла своїм почуттям. Він дбав про мене і любив мене, але мені здавалося, що я не люблю його,

– пригадала Діді.

Коли Боб повернувся один додому, він вирішив відправити Діді Цвейбель касету з романтичною музикою, щоб нагадати їй про щасливий час, який вони провели разом. Цей подарунок зворушив дівчину, тому вона запросила його приїхати до неї в Лос-Анджелес. В той час сильно захворіла матір Боба, тому він не зміг цього зробити.



Діді / Фото DeeDee Zweibel​

З часом кожен з них зажив своїм життям. Боб став державним службовцем і одружився з жінкою., яку звати Хелен. У спільному шлюбі у них народилося 4 дітей. Діді продовжувала працювати танцівницею та акторкою.

Після 31 року в шлюбі Боб втратив свою дружину Хелен. Чоловік одружився вдруге на жінці, яку звати Джо, проте через кілька років після одруження вона померла від раку. "Джо поставили діагноз у 2009 році, через 2 тижні після нашого медового місяця. Я доглядав за нею 6 років. Це було жахливо. Джо так турбувалася про мене і про те, що я буду робити без неї", – пригадав Боб.

Перед смертю Джо звернулася до чоловіка й попросила відновити зв'язок зі своїми старими друзями та знайти Діді. Для Боба це була незручна розмова, проте йому додав рішучості онук. "Після смерті Джо Джеймс зайшов, побачив її порожнє ліжко і запитав: "Дідусю, коли ти збираєшся взяти іншу дружину?", – пригадав Боб.

У жовтні 2016 року чоловік натрапив на сторінку Діді в Фейсбук і написав їй. "Діді було неважко знайти, оскільки її прізвище незвичне. Проте я впав у паніку, коли знайшов її профіль. Я відразу знав, що це вона", – розповів Боб. Жінка, побачивши повідомлення Боба, не повірила своїм очам.

Я часто думала про нього протягом багатьох років, але у мене "відвисла щелепа", коли я побачила його фотографію. Це був не Боб. Напевно, це якась помилка. Він не був схожий на людину, яку я знала. Він був більший і майже без волосся,

– пригадала Діді.

Пара почала щодня переписуватися і незабаром вони зустрілися в США. Вони відчували себе так, ніби ніколи не розлучалися. Боб хотів, щоб вони почали жити разом і одружилися, проте Діді знову сумнівалася.



Діді та Боб / Фото Фейсбук

Проте через питання імміграції, жінці довелося погодитися на одруження, аби їх стосунки розвивалися далі. Ще 7 місяців пара була вимушена провести в розлуці, адже Бобу потрібно було оформити документи на проживання в США. "Ми були такі нещасні одне без одного. Боб знову набрав вагу, а я почала курити, але тепер ми неймовірно щасливі", – повідомила Діді.

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Перед початком пандемії пара встигла провести медовий місяць в декількох країнах і познайомитися з сім'ями одне одного. Тепер вони щасливо живуть разом і їх стосунки стають тільки міцнішими. "Ми споріднені душі. Ми говоримо і думаємо про одне й те ж. Ми не могли жити одне без одного. Зараз все так, як і повинно було бути", – зазначив Боб.

Дивіться відео щодо історії Боба та Діді: