Когда Невона Фридман каталась на велосипеде по Бруклинском мосту, она увидела маленькую церемонию бракосочетания. На ней были только невеста, жених и священник.

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На фоне влюбленных девушка увидела еще и очень красивый закат, поэтому решила сфотографировать романтичный момент. Невона разместила один из снимков в социальной сети Твиттер, надеясь, что сможет там найти влюбленных. Портить момент и подбегать к ним во время церемонии, чтобы отдать фото, девушка не хотела.

Если вы женились на Бруклинском мосту в этот вечер, у меня есть несколько фотографий для вас,

– подписала фото Невона.

Оказалось, Николина Коваленко и Стефан Понова поженились ровно через год после того, как познакомились во время поездки в Южную Америку. Они рассказали, что любят путешествия и экстремальные виды спорта. "Когда мы встретились, то сразу поняли: мы искали друг друга всю жизнь", — вспомнила Николина.

"Мы желаем каждому встретить человека, который заставил бы чувствовать то же, что мы чувствуем друг с другом", — отметила Николина.

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Они не подозревали, что кто-то наблюдал за церемонией. Фото, которые сделала Невона, единственные из торжества, ведь пара не нанимала на церемонию ни одного фотографа.