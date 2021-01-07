Бруклін Бонд Хілл, якому 5 років, заробив 25 тисяч доларів незвичайним методом. Хлопчик провів трансляцію свого 20-хвилинного занурення в транс і таким чином отримав гроші.

Бонд медитує ще з маленького віку в колі сім'ї. Зазвичай вони це роблять по 5 хвилин, проте цього разу хлопчик вирішив, що зможе просидіти цілих 20 хвилин. Про це повідомили у виданні Daily Mail.

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Хлопчик поставив собі за мету зібрати 2 тисячі доларів та купити на них іграшки бездомним дітям. До кінця першого дня люди підтримали Бонда на суму в розмірі 4 тисячі доларів, що перевищило початкову мету дитини. Наразі хлопчик зібрав понад 28 тисяч доларів.

Медитація мене розслабляє. Я трохи нервував, що не зможу протриматися 20 хвилин. Я так хочу, щоб у дітей були іграшки, ось чому я повинен постаратися,

– розповів Бонд.



Хлопчик з батьками / ​Фото Daily Mail

Любов до медитації хлопчику перейшла від його мами, яка під час вагітності вдавалася до цієї практики. Вона допомагала жінці бути в гармонії з собою і своїм тілом. Коли малюкові виповнилося 18 місяців, він також почав повторювати за мамою.

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За словами фахівців, медитація дійсно корисна для дітей. З її допомогою можна розібратися з емоціями та навіть поліпшити якість сну. А якщо медитувати разом з сім'єю, то зв'язок між дитиною і батьками стане міцнішим.