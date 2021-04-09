Дочери стали вдохновением: мама фотографирует близняшек, родившихся с тяжелой болезнью
Американка Лилия Альварадо научилась профессиональной фотосъемки после того, как ее дочери-близняшки родились с опасной болезнью.
Источник:Инстаграм Лилии Альварадо
Мама обожает фотографировать своих девочек, которые покоряют с первого взгляда своей жизнерадостностью и обаянием.
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Лилия рассказала, что дочери родились после непростой беременности с фето-фетальным трансфузионным синдромом. Это редкое и часто опасное осложнение многоплодной беременности, которое связано с высоким риском инвалидности и смертности.
Мама сказала, что им повезло, ведь врачам удалось диагностировать опасный синдром довольно рано. Это помогло избежать серьезных последствий.
Они – настоящие борцы с первых дней жизни. Начиная от пребывания в отделении интенсивной терапии и заканчивая длительной реабилитацией. Сегодня все намного лучше и девочки радуют нас с мужем своим здоровьем,
– сообщила Лилия Альварадо.
Женщина призналась, что после родов у нее появилась страсть к фотографии. Ее дочери стали самым большим вдохновением. Именно благодаря им она решила учиться и развивать в себе эту страсть.
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"Они родились с проблемным здоровьем, поэтому, безусловно, моей целью всегда были не просто посредственные фотографии. А создание кадров, демонстрирующих беззаботные моменты детства, что вызывают на лице только улыбку", – рассказала Лилия Альварадо.
Смотрите фото, которые делает Лилия Альварадо:
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