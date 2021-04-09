Американка Лілія Альварадо навчилася професійної фотозйомки після того, як її доньки-близнючки народилися з небезпечною хворобою.

Мама обожнює фотографувати своїх дівчаток, які підкорюють з першого погляду своєю життєрадісністю і чарівністю.

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Лілія розповіла, що доньки народилися після непростої вагітності з фето-фетальним трансфузійним синдромом. Це рідкісне і часто небезпечне ускладнення багатоплідної вагітності, яке пов'язане з високим ризиком інвалідності та смертності.

Мама зазначила, що їм пощастило, адже лікарям вдалося діагностувати небезпечний синдром досить рано. Це допомогло уникнути серйозних наслідків.

Вони – справжні борці з перших днів життя. Починаючи від перебування у відділенні інтенсивної терапії та закінчуючи тривалою реабілітацією. Сьогодні все набагато краще і дівчатка радують нас з чоловіком своїм здоров'ям,

– повідомила Лілія Альварадо.

Жінка зізналася, що після пологів у неї з'явилася пристрасть до фотографії. Її доньки стали найбільшим натхненням. Саме завдяки їм вона вирішила вчитися і розвивати в собі цю пристрасть.

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"Вони народилися з проблемним здоров'ям, тому, безумовно, моєю метою завжди були не просто посередні фотографії. А створення кадрів, які демонструють безтурботні моменти з дитинства, що викликають на обличчі тільки посмішку", – розповіла Лілія Альварадо.

Дивіться фото, які робить Лілія Альварадо: