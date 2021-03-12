В результате многочисленных исследований в области развития детей ученые пришли к выводу, что лучший стиль воспитания – демократический. Чем он особенный – читайте в материале.

Что известно о демократическом стиле воспитания

Американский психолог Диана Баумринд в 60-х годах ХХ века описала три стиля воспитания: авторитарный, демократический и индифферентный.

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В центре воспитательного процесса ребенка ставят демократический стиль воспитания, который предусматривает разумные требования и чуткость родителей. Взрослые могут иметь высокие ожидания от своих детей, но при этом предоставляют им ресурсы и поддержку, необходимые для успеха в жизни. Кроме этого, они прислушиваются к детям, демонстрируют им свои любовь и поддержку, не забывая об определенных ограничениях и правила.



Демократический стиль воспитания / Фото Psicología Transpersonal

Если дети воспитаны в демократическом стиле, как правило, они имеют развитые навыки саморегуляции, уверены в себе и способны строить счастливые отношения во взрослом возрасте.

О чем заботятся родители, воспитывающие ребенка в демократическом стиле:

Помогают ребенку поставить цели и устанавливают ограничения по возрасту, способностях и интересах ребенка.

Поощряют ребенка, хвалят его, отмечая достижения.

Заботятся о положительных взаимоотношения с ребенком, регулярно выделяя время на игры и совместные занятия, общение и обсуждение текущих событий.

Устанавливают для ребенка правила, способствующие его развитию, формируют дисциплину, воспитывают уважение к себе и к тем, кто вокруг.

При этом когда ребенок нарушает определенные правила, родители устанавливают ему справедливое наказание за поступок. Если поступок малыша неоднозначен, родители позволяют ему рассказать о причинах такого поведения и объясняют, в чем он ошибался.

Как работает демократическое воспитание

Демократичные родители не только учат ребенка определенного поведения, но и становятся образцом для ребенка. Так малыш усваивает правильные модели поведения и начинает их соблюдать. Четкие и справедливые правила, установленные родителями, помогают ребенку понять, чего от него ожидают.



Помогают детям / Фото Polski Obserwator

Родители понимают эмоции ребенка, а также хорошо умеют контролировать собственные, таким образом малыш также учится самоконтроля.

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Демократические мама или папа позволяют ребенку принимать самостоятельные решения. Благодаря этому ребенок понимает, что он способен самостоятельно выполнять свои обязанности, а также развивает самооценку и уверенность.