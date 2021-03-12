У результаті численних досліджень у сфері розвитку дітей вчені дійшли висновку, що найкращий стиль виховання – демократичний. Чим він особливий – читайте в матеріалі.

Що відомо про демократичний стиль виховання

Американська психологиня Діана Баумрінд у 60-х роках ХХ століття описала три стилі виховання: авторитарний, демократичний та індиферентний.

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У центр виховного процесу дитини ставлять демократичний стиль виховання, який передбачає розумні вимоги та чуйність батьків. Дорослі можуть мати високі очікування від своїх дітей, але при цьому надають їм ресурси й підтримку, необхідні для успіху в житті. Крім цього, вони прислухаються до малюків, демонструють їм свої любов і підтримку, не забуваючи про певні обмеження та правила.



Демократичний стиль виховання / Фото Psicología Transpersonal​

Якщо діти виховані у демократичному стилі, як правило, вони мають розвинені навички саморегуляції, упевнені в собі та здатні будувати щасливі взаємини у дорослому віці.

Про що дбають батьки, які виховують дитину в демократичному стилі:

Допомагають дитині поставити цілі та встановлюють обмеження відповідно до віку, здібностей та інтересів дитини.

Заохочують дитину, хвалять її, відзначаючи досягнення.

Піклуються про позитивні взаємини з дитиною, регулярно виділяючи час на ігри та спільні заняття, спілкування й обговорення поточних подій.

Встановлюють для дитини правила, що сприяють її розвитку, формують дисципліну, виховують повагу до себе й до тих, хто навколо.

При цьому коли дитина порушує визначені правила, батьки встановлюють їй справедливе покарання за вчинок. Якщо вчинок малюка неоднозначний, батьки дозволяють йому розповісти про причини такої поведінки та пояснюють, у чому він помилявся.

Як працює демократичне виховання

Демократичні батьки не тільки навчають дитину певної поведінки, а й стають зразком для дитини. Так малюк засвоює правильні моделі поводження і починає їх дотримуватися. Чіткі та справедливі правила, установлені батьками, допомагають дитині зрозуміти, чого від неї очікують.



Допомагають дітям / Фото Polski Obserwator

Батьки розуміють емоції дитини, а також добре вміють контролювати власні, таким чином малюк також вчиться самоконтролю.

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Демократичні мама чи тато дозволяють дитині приймати самостійні рішення. Завдяки цьому дитина розуміє, що вона здатна самотужки виконувати свої обов'язки, а також розвиває самооцінку та впевненість.