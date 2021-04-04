Мама Кларисса Альказар вже давно помітила, що її син дуже любить спостерігати за величезними вантажівками. Тоді у жінки з'явилася ідея, як зробити хлопчика щасливішим.

Кларисса разом з Марко виходила на ранкову прогулянку до місцевого офісу однієї з найбільших у світі компанії UPS, що спеціалізується на експрес-доставці та логістиці.

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Так хлопчик міг вдосталь милуватися вантажівками, які так йому подобалися. Крім цього, Марко намагався активно підбадьорювати кур'єрів. За словами Кларисси, син дуже любив махати працівникам рукою, бажаючи їм вдалого шляху.



Марко проводжає кур'єрів / Фото GMA

Скоро маленький ритуал дійсно перетворився в справжню звичку. Звикли до малюка і самі кур'єри. Своєю посмішкою, невичерпним позитивом і підтримкою малюк розтопив серце працівників UPS. Саме тому вирішили відповісти йому взаємністю.

На день народження Марко отримав від співробітників UPS дитячу копію кур'єрської вантажівки, що так подобалися хлопчику. Ні Кларисса, ні її син не очікували такого.

Дивіться фото: який подарунок отримав Марко

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За мить Марко зі звичайного дворічного малюка перетворився на солідного кур'єра зі своїм особистим авто та костюмом, який імітував одяг дорослих співробітників.

Дивіться відео: Марко та співробітники UPS