Сначала Сяо Шен работал один, но теперь у него есть команда, состоящая из 8 человек. Среди них ситуационный аналитик, менеджер по работе с клиентами. Кроме того, актеры и режиссеры, которые готовы помочь для воплощения определенных сценариев разрыва между любовниками.

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Методы, которыми Сяо Шен разлучает мужчин с любовницами, могут быть очень сложными и дорогими. Именно поэтому средняя цена его работы составляет 150 тысяч юаней (более 23 тысяч долларов).

Осенью 2020 года Сяо наняла женщина, муж которой изменял ей с молодой девушкой. Для этого команда организовала супругам короткое путешествие, во время которого отправила мужу письмо от незнакомца. В нем говорилось, что у его любовницы появился новый парень.



Сяо Шен с командой / Фото Oddity Central

Кроме того, в конверте с письмом были фотографии как доказательство. В результате мужчина расстался с девушкой и наладил отношения с женой. За эту работу Сяо Шен получил 200 тысяч юаней (более 30 тысяч долларов).

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Бизнесмен-разлучник никогда не дает никаких гарантий, потому что в его деле слишком много факторов, которые невозможно контролировать. Однако в большинстве случаев он с командой находит метод заставить женатого мужчину расстаться с любовницей и вернуться в семью.