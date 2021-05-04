Спочатку Сяо Шен працював один, проте тепер у нього є команда, яка складається з 8 людей. Серед них ситуаційний аналітик, менеджер по роботі з клієнтами. Крім того, актори та режисери, які готові допомогти для втілення певних сценаріїв розриву між коханцями.

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Методи, якими Сяо Шен розлучає чоловіків з коханками, можуть бути дуже складними та дорогими. Саме тому середня ціна його роботи становить 150 тисяч юанів (понад 23 тисячі доларів).

Восени 2020 року Сяо найняла жінка, чоловік якої зраджував їй з молодою дівчиною. Для цього команда організувала подружжю коротку подорож, під час якого відправила чоловікові лист від незнайомця. У ньому говорилося, що у його коханки з'явився новий хлопець.



Сяо Шен з командою / Фото Oddity Central ​

Крім того, у конверті з листом були фотографії як доказ. В результаті чоловік розлучився з дівчиною та налагодив відносини з дружиною. За цю роботу Сяо Шен отримав 200 тисяч юанів (понад 30 тисяч доларів).

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Бізнесмен-розлучник ніколи не дає ніяких гарантій, бо в його справі занадто багато факторів, які неможливо контролювати. Проте в більшості випадків він з командою знаходить метод змусити одруженого чоловіка розлучитися з коханкою та повернутися в сім'ю.