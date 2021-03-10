Советник по вопросам защиты в интернете при министре цифровой трансформации Анастасия Дьякова сообщила о результатах опроса, проведенного компанией Proinsight Lab. Происходило это в партнерстве с уполномоченным по правам ребенка и "Службой спасения детей". В исследовании приняли участие 4700 детей.

В целом более половины детей, а это 51,9%, стали пользоваться интернетом в возрасте 6 – 9 лет. Согласно результатам исследования, 73% детей никогда не расскажут взрослым о насилии, которое происходит с ними в интернете.

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Социальные сети

Самые популярные социальные сети среди детей:

YouTube – 91%,

Viber – 79,5%,

TikTok – 59,6%,

Instagram – 59,6%.

При этом 80% опрошенных детей зарегистрированы хотя бы в одной соцсети:

Instagram – 63,4%,

TikTok – 49,9%,

YouTube – 44,5%.

Впервые увидели порноконтент в интернете – 39,8% в возрасте 8 – 10 лет, только 59,8% из них увидели его неожиданно. Через рекламу на сайте – 73,6%, в социальных сетях – 51,8%, в онлайн-играх – 20,7%.

Сексуальное насилие

Каждый 5 ребенок в старших классах получал вопрос в интернете относительно своих интимных частей тела и около 40% среди детей старших классов.

Каждый 10 ребенок в старших классах получал запросы на свои интимные фото – 11,2% и каждый 5 в старшей школе – 18,5%.

В средней школе 5% детей и в старшей школе 7% получили просьбу проявить себя или прикоснуться к своим интимных частей тела на камеру. В старших классах 7% детей присылали такие материалы.

Незнакомцы

Каждый 5 ученик в средней школе и 42% детей из старшей школы готовы встретиться с незнакомцем из интернета.

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В онлайн-опросе приняли участие ученики школ на территории Украины, кроме временно оккупированного АР Крым и на территориях Донецкой и Луганской областей.

Выборка репрезентативна для детского школьного населения Украины по классам, типу населенного пункта и регионом. Уровень достоверности исследования 95%, максимальная погрешность – 2,2%.