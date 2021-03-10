Радниця з питань захисту в інтернеті при міністрі цифрової трансформації Анастасія Дьякова повідомила про результати опитування, яке провела компанія Proinsight Lab. Відбувалося це у партнерстві з уповноваженим з прав дитини та "Службою порятунку дітей". В дослідженні взяли участь 4700 дітей.

Загалом понад половина дітей, а це 51,9%, почали користуватися інтернетом у віці 6 – 9 років. Згідно з результатами дослідження, 73% дітей ніколи не розкажуть дорослим про насильство, яке відбувається з ними в інтернеті.

Важливо Небезпечні ігри в соцмережах: як батькам вберегти дітей від ризикових челенджів

Соціальні мережі

Найпопулярніші соціальні мережі серед дітей:

YouTube – 91%,

Viber – 79,5%,

TikTok – 59,6%,

Instagram – 59,6%.

При цьому 80% опитаних дітей зареєстровані хоча б в одній соцмережі:

Instagram – 63,4%,

TikTok – 49,9 %,

YouTube – 44,5 %.

Вперше побачили порноконтент в інтернеті – 39,8% у віці 8 – 10 років, тільки 59,8% з них побачили його несподівано. Через рекламу на сайті – 73,6%, в соціальних мережах – 51,8%, в онлайн-іграх – 20,7%.

Сексуальне насильство

Кожна 5 дитина у старших класах отримувала питання в інтернеті щодо своїх інтимних частин тіла та близько 40% серед дітей старших класів.

Кожна 10 дитина у старших класах отримувала запити на свої інтимні фото – 11,2% і кожна 5 у старшій школі – 18,5%.

У середній школі 5% дітей та у старшій школі 7% отримали прохання проявити себе або доторкнутися до своїх інтимних частин тіла на камеру. У старших класах 7% дітей надсилали такі матеріали.

Незнайомці

Кожен 5 учень в середній школі та 42% дітей зі старшої школи готові зустрітися з незнайомцем з інтернету.

Цікаво Генетика чи негативний вплив оточення: яка причина агресії у дітей

В онлайн-опитуванні взяли участь учні шкіл на території України, окрім тимчасово окупованого АР Крим та на територіях Донецької та Луганської областей.

Вибірка репрезентативна для дитячого шкільного населення України за класами, типом населеного пункту та регіоном. Рівень достовірності дослідження 95%, максимальна похибка – 2,2%.