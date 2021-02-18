Интернет челленджи есть, как безопасные, так и те, которые могут угрожать жизни человека. К каким нужно относиться с осторожностью и как уберечь ребенка – читайте в материале.

Почему участвуют в челленджах

Психолог Марта Прыриз считает, что челлендж порой может быть проверкой "на слабо".

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"Все происходит по принципу: я смог такое, а ты сможешь? Это часть конкурентоспособности и самоутверждения", – сообщила доцентка кафедры культурологии Украинского католического университета Ирина Старовойт.

Кроме этого, мотивацией может быть желание принадлежать к определенной группе или быть более видимым в обществе.

Это потребность человека заявить всему миру: "Я есть". Когда человеку не хватает внимания, его желание быть заметным хотя бы кем-то может превратиться в потребность участвовать в челленджах,

– добавила психолог Марта Прыриз.

Если вы никогда не принимали участия в челленджах, это означает, что у вас, возможно, нет необходимости в публичности. Или же вы другими методами удовлетворяете потребность во внимании и улучшении своей самооценки.

Марта Прыриз сообщила, если челлендж не несет вреда, он, вероятно, будет иметь меньшую популярность. А люди любят смотреть на разный трэш. Когда человек принимает участие в таком челлендже, понимает, что, вероятно, будет иметь большую популярность.



Участие в челлендже / Фото Pinterest

Однако мотивация может отличаться, если это социальный челлендж. Психолог отметила, что в челленджи, которые связанные с культурой, образованием или экологией, принимают участие люди, что хотят продемонстрировать свое социальное сознание и ценности.

Опасность челленджей

Кроме очевидной угрозы жизни, челлендж еще может иметь скрытую опасность. Если человек принимает в них участие регулярно, то он подсаживается на внимание людей. Самооценка и восприятие себя начинает полностью зависеть от количества просмотров, лайков и комментариев.

Для того, чтобы я чувствовала себя хорошо, я должен дальше участвовать в челленджах. Это становится моей зависимостью. И я начинаю это делать не потому, что мне это в радость, а потому, что должен это делать – иначе чувствую себя плохо,

– пояснила Марта Прыриз.

К тому же есть еще одна опасность – формирование виртуального образа становится важнее реальность. "Соцсети сейчас для части людей более значимы, чем реальное общение. Сейчас они прилагают больше усилий к своему образу в социальных сетях, чем вживую. И когда на него отзываются, мы становимся от этого зависимыми", – добавила Прыриз.



Социальные сети стали частью жизни / Фото UNICEF Innocenti

Ребенок хочет принять участие в челлендже

Психолог Нариман Дарвишов дал советы родителям в случае, если ребенок захочет принять участие в челлендже.

► Если он, по мнению родителей, безопасный и несет положительный вызов, место и достижения для ребенка – стоит поддержать.

► Если челлендж опасен – стоит поговорить и объяснить это ребенку, убедиться, что он не будет в этом принимать участие.

Как распознать опасный челлендж:

Он негативно влияет на другие сферы жизни ребенка и меняет поведение.

Ребенок не может обсуждать челлендж так же открыто, как другие темы.

Челлендж прямо призывает к опасным действиям.

Челлендж привлекает к знакомству с людьми, личность которых сложно установить.

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"Запрет участвовать в челлендже целесообразный только тогда, когда другие способы уменьшения вреда перестают быть действенными. Да и любой запрет может усилить эффективность челленджа. Стоит доносить информацию о возможных вредных последствиях, опасностях для здоровья и репутации", – отметил Дарвишов .