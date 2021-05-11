Абсолютно не запланировано Блейк устроил настоящий флешмоб доброты, когда вместе с мамой приехал перекусить в Макдональдс.

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Мальчику захотелось поднять настроение людям, которые были за ними в очереди. Поэтому он попросил маму Эми заплатить за их заказ. Женщина согласилась, вызвав недоумение у работников заведения.

Однако просьба ребенка не только подняла настроение незнакомцам, которым Блейк с мамой подарили обед, но и вызвало цепную реакцию доброты среди посетителей. Люди начали оплачивать заказы своих соседей в очереди.

Подумать только, эта цепная реакция была вызвана поступком моего 6-летнего ребенка. Иногда быть хорошим очень легко. Мы так счастливы, что смогли поделиться позитивом,

– вспомнила мама Эми Дарем.

Бабушка мальчика чуть не расплакалась, когда узнала о том, что случилось в заведении для питания.

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"Он действительно страдает, но он такой добрый и нежный. Он борется со своей эпилепсией, как воин", – добавила бабушка.