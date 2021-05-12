Баррі та Міссі зробили картонні копії себе в повний зріст та відправили їх рідним.

Важливо Подорож мрії: як онук допоміг дідусю перед смертю втілити пункти зі списку бажань

Міссі Б'юкенен пригадала, що першою посилку отримала її донька Мінді. Вона була впевнена, що мама відправила їм святкові прикраси. Коли ж побачили вміст посилки, не могли перестати сміятися. І діти, і дорослі були в повному захваті від картонних бабусі та дідуся.

Моя мама сказала мені, що відправить велику посилку до столу. Я й гадки не мала, що це буде,

– розповіла Мінді.

Хоча Б'юкенен засмучені тим, що пропускають усі свята з рідними, проте сподіваються, що кумедний розіграш з картонними фігурами принесе всім хоч якусь радість.

Онуки з картонними фігурами бабусі та дідуся / Фото Фейсбук

Цікаво Заплатив за замовлення людей у черзі: як 6-річний хлопчик запустив ланцюгову реакцію доброти

"Нехай вони будуть нагадуванням про те, що завжди можна знайти привід посміятися", – зазначила Міссі Б'юкенен.

Дивіться відео: бабуся з дідусем відправили свої картонні фігури рідним