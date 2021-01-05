Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос населения Украины старше 18 лет во всех областях Украины. Кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Респонденты в количестве 56% отметили, что их любимым новогодним праздником является Рождество. Еще 28% считают – Новый год, 6% – День Святого Николая, 3% – Старый Новый Год. Соответствующие результаты опубликовали на официальном сайте Социологической группы "Рейтинг".

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Две трети опрошенных отметили, что верят в Святого Николая, 35% – не верят. В Деда Мороза верят меньше – 31%, не верят – 65%. За последний год возросло количество тех, кто верит в Святого Николая, зато количество тех, кто верит в Деда Мороза не изменилась.

Предпочтения по новогоднему персонажу и любимому празднику имеют четкие зависимости от региона:

► На Западе больше всего тех, кто верит в святого Николая и считает самым любимым праздником Рождество.

► На Юге и Востоке больше верят в Деда Мороза и считают любимым праздником Новый Год.

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Несмотря на это даже в юго-восточных областях все равно количество тех, кто верит в Деда Мороза меньше тех, кто верит в Святого Николая, а Рождество является самым любимым праздником наряду с Новым годом.