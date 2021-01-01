Щороку діти в різних куточках світу пишуть листи з побажаннями, мріями та питання Святому Миколаю або ж Санта Клаусу. Помічники усе це збирають та зберігають.

В Музеї Санта Клауса, який розташований у США, у 2020 році відібрали найцікавіші побажання та запитання дітей.

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• "Дорогий Санта Клаус, а ти вже жив тоді, коли жили динозаври? Я хочу собаку-робота, а ще будинок Барбі і цуценя."



Листи Санта Клаусу / Фото FirstCry Parenting

• "Дорогий Санта, я дуже старалася бути хорошою дівчинкою. Сподіваюся, я отримаю в цьому році те, про що так давно мрію. Це собака! Собака! Собака!!! Я весь рік дуже добре піклувалася про свою собаку-тамагочі, але вона не справжня! Санта, я б навіть свою маму обміняла на собаку, якби це було можливим! Я знаю, що собака — це велика відповідальність, але я благаю батька подарувати мені собаку з того часу, як мені виповнилося 3 роки! Я так втомилася. Люблю тебе, дорогий Санта!"



Чого бажають діти / Фото Pinterest

• "Дорогий Санта, в цьому році я поводився добре. Ти повинен прийти до мене, адже я навіть не бив свою сестру велосипедом. Я б хотів отримати телевізор. У своїй кімнаті мені завжди дуже нудно. А ще я хочу бластер, тому що такий же отримає від своїх батьків мій двоюрідний брат. А як твої олені літають?"

• "Дорогий Санта, в цьому році я був дуже хорошим. А ще у мене повинна з’явитися маленька сестра. Я не хочу її. Мама каже, що це буде здорово. Але я чув, що дівчата смердять. Я хочу обміняти мою сестру, коли нам її принесуть, на ельфа. Я хотів би отримати в подарунок гоночну машинку і гараж для неї. Я залишу тобі печиво і сендвіч. Спасибі, Санта!"

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• "Дорогий Санта, я знаю, що до Різдва ще довго, але не прошу подарунок, я прошу собаку, я дуже-дуже хочу отримати собаку цього літа, білого лабрадора. І ще у мене питання: я бачив, як мій дядько кладе подарунки в мамину машину, але ж це ти повинен дарувати подарунки! Так це ти приніс їх моєму дядькові, а він потім поклав в мамину машину? Санто, відповідай!"