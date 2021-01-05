Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування населення України віком від 18 років в усіх областях України. Крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Респонденти у кількості 56% зазначили, що їх найулюбленішим новорічним святом є Різдво. Ще 28% вважають – Новий рік, 6% – День Святого Миколая, 3% – Старий Новий Рік. Відповідні результати опублікували на офіційному сайті Соціологічної групи "Рейтинг".

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Дві третини опитаних зазначили, що вірять у Святого Миколая, 35% – не вірять. В Діда Мороза вірять менше – 31%, не вірять – 65%. За останній рік зросла кількість тих, хто вірить у Святого Миколая, натомість кількість тих, хто вірить в Діда Мороза не змінилась.

Вподобання щодо новорічного персонажа та улюбленого свята мають чіткі залежності від регіону:

► На Заході найбільше тих, хто вірить у святого Миколая та вважає найулюбленішим святом Різдво.

► На Півдні та Сході більше вірять в Діда Мороза та вважають улюбленим святом Новий Рік.

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Попри це навіть в південно-східних областях все одно кількість тих, хто вірить в Діда Мороза є меншою за тих, хто вірить у Святого Миколая, а Різдво є найулюбленішим святом поряд з Новим роком.