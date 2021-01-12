Італійський фотограф Массімо Б'єтті мандрує світом та робить вражаючі фото. Серед усіх його робіт особливими є портрети людей, які розповідають свої історії.

Видання Bored Panda зібрало фото, які допомагають зрозуміти, як виглядає дитинство в різних куточках світу.

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Массімо Б'єтті досліджував такі країни, як Норвегія, Індія, Росія, Папуа-Нова Гвінея, Ефіопія, Малайзія, Вануату та багато інших. Усе для того, щоб знайти незабутні обличчя та продемонструвати чесну реальність дитинства.

Фотограф пояснив, що у багатьох частинах світу малечу все ще позбавляють дитинства через бідність, проблеми зі здоров'ям, відсутність освіти, дитячу працю, ранні шлюби чи насильство.

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Дивіться кадри фотографа Массімо Б'єтті: