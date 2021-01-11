Для дитини з аутизмом сімейна фотосесія може виявитися дуже стресовою. Так сталося з 8-річним Леві зі США.

Мама Саманта Бішоп пригадала, що для хлопчика багато всього може здаватися доволі складним процесом. Наприклад, щоб зробити фото, потрібно його довго вмовляти. Про це вона розповіла виданню BBC.

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Леві дуже сором'язливий, тому під час фотосесій, коли потрібно позувати перед камерою, він відчував себе некомфортно. Чи довше це все тривало, тим більше він починав хвилюватися.

Йому це не подобалося, а усмішки виходили несправжні й вимушені. З 5 тисяч фотографій могло вийти лише 10 хороших,

– пояснила Саманта Бішоп.

Одного разу Леві запропонував одягнутися своїм улюбленим героєм й мама погодилася. Крім цього до кадрів доєдналася двоюрідна сестра та найкраща подруга хлопчика – Лола. "Йому це надзвичайно сподобалося, він реготав і був неймовірно щасливим", – пригадала Саманта Бішоп.

Коли жінка розмістила фото в інтернеті, батьки розкритикували її за те, що вона акцентувала на тому, що у Леві аутизм.

"Я обрала радіти його "ярликам" і вчити його використовувати їх як свою перевагу, а не вважати перепоною", – пояснила Саманта.

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Вона зазначила, якби батьки давали дітям можливість бути собою, все було б добре. Їм не потрібні ідеальна усмішка чи мить. Якщо їх дитина щаслива, вони отримають те фото, яке хочуть.

Аутизм (розлади аутистичного спектру (РАС) – це стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується вродженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування. Його неможливо вилікувати, проте з часом можна скоригувати і адаптувати людину до соціального життя.

Дивіться кадри з фотосесії: