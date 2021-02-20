Дети быстрее учатся негативных привычек, чем положительных. Поэтому родителям нужно с маленького возраста учить их самостоятельно. Каких привычек нужно учить своих детей, чтобы воспитать хорошего человека, – читайте в материале.

► Быть вежливым

Такие фразы, как "Спасибо", "Пожалуйста", "Будьте добры", "Извините", "Будьте здоровы" ребенок должен знать и понимать, когда их использовать.

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Еще с маленького возраста учите, что нужно говорить, например, за конфету. Сначала ребенок будет повторять эти слова механически, а потом сам будет поправлять и напоминать о них родителям.

► Быть пунктуальным

Эта привычка понадобится везде. В молодом возрасте – в школе, на кружках, на встречах друзей, а во взрослом – на работе, на фитнес-занятиях и на именинах родных. Поэтому чем раньше вы научите ребенка определять время по часам, тем быстрее он поймет, что быть пунктуальным – это полезная привычка.



Пунктуальность / Фото Mother for Life

► Заниматься спортом

Родителям стоит заниматься спортом самым и учить этому ребенка. Например, можете делать вместе утреннюю зарядку, приседайте или качайте пресс. Это приучит детей следить за своим весом в будущем.

► Приучаться к порядку и опрятности

Убирать за собой вещи (игрушки, одежду), заправлять кровать, убирать со стола крошки, мыть за собой посуду, складывать портфель и книги на полке, умываться и чистить зубы. Все эти простые, на первый взгляд, привычки, но ребенка следует регулярно приучать к этому.

► Дарить подарки

Ребенок должен радоваться не только тогда, когда ему дарят подарки, но и тогда, когда он их дарит сам. Для этого, например, можно предложить ребенку купить или сделать своими руками и подарить что-то подружке или учительницы на праздник. Расскажите, что подарки можно дарить не только на праздник.



Дарить подарок / Фото Parents Together

► Любить людей

Чаще проводите беседы о чувствах любви к другим. Расскажите, что такое любовь, говорите ребенку, мужу или жене и другим родным: "Я тебя люблю!". Не забывайте рассказывать о том, что следует относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.

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► Радоваться жизни

В современном мире, погрузившись в компьютерные игры, многие дети не умеют быть счастливыми и разучились радоваться солнцу, снегу и дождю, не замечают, какое красивое небо и закат. Приучайте детей к тому, что мир несмотря ни на что прекрасен, что нужно радоваться каждому дню и быть просто счастливым. Улыбайтесь вместе без повода и чаще сами дарите улыбку своим детям, покажите, каким должен быть счастливый человек.