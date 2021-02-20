Діти швидше навчаються негативних звичок, аніж позитивних. Тому батькам потрібно з маленького віку навчати їх самостійно. Яких звичок потрібно навчати своїх дітей, аби виховати гарну людину, – читайте у матеріалі.

► Бути чемним

Такі фрази, як "Дякую", "Будь ласка", "Будьте ласкаві", "Перепрошую", "Будьте здорові" дитина повинна знати й розуміти, коли їх використовувати.

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Ще з маленького віку вчіть, що потрібно казати, наприклад, за цукерку. Спочатку дитина буде повторювати ці слова механічно, а потім сама поправлятиме та нагадуватиме за них батькам.

► Бути пунктуальним

Ця звичка знадобиться будь-де. В молодшому віці – у школі, на гуртках, на зустрічах у друзів, а в дорослому — на роботі, на фітнес-заняттях та на іменинах рідних. Тому чим раніше ви навчите дитину визначати час за годинником, тим швидше вона засвоїть, що бути пунктуальним — це корисна звичка.



Пунктуальність / Фото Mother for Life

► Займатися спортом

Батькам варто займатися спортом самим та навчати цього дитину. Наприклад, можете робити разом ранкову зарядку, присідайте чи качайте прес. Це привчить дітей стежити за своєю вагою в майбутньому.

► Привчатися до порядку та охайності

Прибирати за собою речі (іграшки, одяг), заправляти ліжко, прибирати зі столу крихти, мити за собою посуд, складати портфель і книжки на полиці, умиватися та чистити зуби. Усі ці прості, на перший погляд, звички, але дитину варто регулярно привчати до цього.

► Дарувати подарунки

Дитина повинна радіти не тільки тоді, коли їй дарують подарунки, а ще й тоді, коли вона їх дарує сама. Для цього, наприклад, можете запропонувати дитині купити або зробити власноруч та подарувати щось подружці чи вчительки на свято. Розкажіть, що подарунки можна дарувати не лише на свято.



Дарувати подарунок / Фото Parents Together

► Любити людей

Частіше проводьте бесіди про почуття любові до інших. Розповідайте, що таке любов, говоріть дитині, чоловікові чи дружині та іншим рідним: "Я тебе люблю!". Не забувайте розповідати про те, як слід ставитися до людей так, як хочеш, щоб ставилися до тебе.

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► Радіти життю

У сучасному світі, занурившись у комп'ютерні ігри, багато дітей не вміють бути щасливими та розучилися радіти сонцю, снігу та дощу, не помічають, яке гарне небо та захід сонця. Привчайте дітей до того, що світ незважаючи ні на що прекрасний, що потрібно радіти кожному дню і бути просто щасливим. Посміхайтеся разом без приводу та частіше самі даруйте посмішку своїм дітям, покажіть, якою має бути щаслива людина.