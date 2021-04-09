Перед тем как заводить домашнего любимца, родителям нужно научить ребенка заботиться о нем. Как правильно адаптировать животное в жизни семьи – сообщила детский психолог Светлана Ройз.

Когда в жизни ребенка есть животное, он тренирует свою эмпатию и ответственность, а также формируется привязанность.

Интересно Почему ребенок отказывается помогать родителям: главная ошибка при воспитании

Если в семье появляется маленькое животное, щенок или котенок, дети чувствует себя старше. Ведь видит, что животное нуждается в заботе, и у него появляется возможность почувствовать свою силу и роль. Если же животное старше, это дает ребенку ощущение силы и опоры.



Домашние животные / Фото Imgur​

Рядом с домашними любимцами дети учатся ответственности и дисциплине. Также у них формируются набор полезных навыков.

Отношение детей к животным в разном возрасте

• До 4 лет

Малыш может действовать импульсивно и эгоистично по отношению к животным, поскольку навыки контроля и умение анализировать последствия своих действий еще не наработаны. Когда ребенок видит заботу взрослых к животным, он также учится уважать живое.

• 5 – 7 лет

Малыш уже знает, что такое мучить животное и причинять страдания. Если родители видят, что он сознательно вредит живому существу, важно обратиться к специалисту.

Это может означать травматизацию самого ребенка или об особенностях развития, которые обязательно следует учитывать.

• Старшее 7 лет

В 7 лет ребенок проживает один из этапов страха смерти, поэтому информация о смерти животных должна подаваться особенно осторожно.

Детям до 10 – 12 лет нельзя видеть в телевизионных сюжетах или фильмах тела убитых животных.

Что должен знать ребенок перед тем, как появится домашний любимец

Бывают случаи, когда ребенок сам просит домашнее животное, но он может не осознавать, например, что животное не будет постоянно с ним играть и имеет собственные желания.



Не будем постоянно играть / Фото Richmond American Homes​

Ребенок должен понимать, что, когда появляется домашнее животное, то это не игрушка, а живое существо:

У которого есть сознание и свои потребности.

Которое требует уважения к своим границам.

Которого важно научиться чувствовать.

Каторое преданное.

В котором есть свой характер и свой вкус.

Которое может болеть.

Которому нужны физические нагрузки.

Жизнь которого вплетается в твою жизнь.

Которое ты вынужден будешь когда-то отпустить, тоскуя и сохраняя память и любовь.

Эти моменты важно проговорить заранее, чтобы избежать разочарований. Потому что ребенок может сказать: "он со мной не дружит, дайте другого".



Дружба детей с животными / Фото Haven Life

Отказаться от домашнего любимца – это травматический опыт для животного и всей семьи, а также очень непродуктивный опыт в жизни ребенка.

Важно Сон отдельно от родителей и без реакции на плач: чем отличает родительство в западной культуре

Чем больше ребенок будет знать о животных и их особенности – тем бережнее будет его отношение. Также важно говорить о человеческой ответственности за мир и то, на что люди могут влиять.