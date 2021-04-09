Перед тим як заводити домашнього улюбленця, батькам потрібно навчити дитину піклуватися про нього. Як правильно адаптувати тварину у життя родини – повідомила дитячий психолог Світлана Ройз.

Коли в житті дитини є тварина, вона тренує свою емпатію та відповідальність, а також формується прив'язаність.

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Якщо в родині з'являється маленька тварина, цуценя чи кошеня, малеча відчуває себе старшою. Адже бачить, що тварина потребує турботи, й у неї з’являється можливість відчути свою силу і роль. Якщо ж тварина старша, це дає дитині відчуття сили й опори.

Домашні улюбленці / Фото Imgur

Поруч із домашніми улюбленцями діти вчаться відповідальності та дисципліні. Також у них формуються набір корисних навичок.

Ставлення дітей до тварин у різному віці

• До 4 років

Малюк може діяти імпульсивно й егоїстично щодо тварин, оскільки навички контролю та вміння аналізувати наслідки своїх дій ще не напрацьовані. Коли дитина бачить піклування дорослих щодо тварини, вона також вчиться поважати живе.

• 5 – 7 років

Малюк вже знає, що таке мучити тварину та заподіювати страждання. Якщо батьки бачать, що він свідомо шкодить живій істоті, важливо звернутися до фахівця.

Це може означати травматизацію самої дитини або про особливості розвитку, які обов'язково варто враховувати.

• Старше 7 років

У 7 років дитина проживає один з етапів страху смерті, тому інформація про смерть тварин повинна подаватися особливо обережно.

Дітям до 10 – 12 років не можна бачити в телевізійних сюжетах чи фільмах тіла вбитих тварин.

Що має знати дитина перед тим, як з'явиться домашній улюбленець

Трапляються випадки, коли дитина сама просить домашню тварину, але вона може не усвідомлювати, наприклад, що тварина не буде постійно з нею гратися і матиме власні бажання.

Не буде постійно гратися / Фото Richmond American Homes

Дитина має розуміти, що, коли з'являється домашня тварина, то це не іграшка, а жива істота:

У якої є свідомість і свої потреби.

Яка потребує поваги до своїх кордонів.

Яку важливо навчитися відчувати.

Яка тобі віддана.

У якої є свій характер і свій смак.

Яка може хворіти.

Якій потрібні фізичні навантаження.

Життя якої вплітається у твоє життя.

Яку ти змушений будеш колись відпустити, сумуючи й зберігаючи пам'ять і любов.

Ці моменти важливо проговорити наперед, щоб уникнути розчарувань. Бо дитина може сказати: "він зі мною не дружить, дайте іншого".

Дружба дітей з тваринами / Фото Haven Life

Відмовитися від домашнього улюбленця – це травматичний досвід для тварини та всієї родини, а також дуже непродуктивний досвід у житті дитини.

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Чим більше дитина знатиме про тварин та їхні особливості – тим дбайливішим буде її ставлення. Також важливо говорити про людську відповідальність за світ і те, на що люди можуть впливати.