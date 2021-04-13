Какие типы отношений возникли во время пандемии COVID-19: 6 разновидностей
Пандемия COVID-19 проверила человечество различными методами. При этом романтические отношения не стали исключением.
Источник:The Huffington Post
• Спонтанность
Локдаун изменил многое, одиночество – не исключение. Люди проводили бесконечные ночи перед экраном, как в заключении. Даже сигнал в 6:30 утра перед поездкой на работу, начал казаться привлекательным.
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Так заместитель главного врача Англии Дженни Харрис призвала влюбленных "проверить прочность своих отношений", съехавшись в совместное жилье или готовиться к отсутствию в жизни друг друга на длительный промежуток времени.
Переезд / Фото The New York Times
• Потери
Не выдержав испытания заключением из-за пандемии COVID-19, некоторые пары вынуждены были расстаться.
"Эта пандемия и завершила, и помогла завести много новых отношений", – написал один из пользователей Твиттер, набрав десятки ретвитов. "Речь об отношениях, которые должны были прекратиться еще до того, как наступила пандемия", – добавил другой пользователь.
• Длительное пребывание, которое требует перерыва
Вы постоянно живете, работаете, спите вместе. Если еще рядом постоянно дети или родители, то возникает вопрос: как избежать напряжения и оставаться в хорошем настроении.
Нет простого ответа. Можно попробовать, например, ходить на прогулки в одиночестве или составлять планы с друзьями на выходных. Это будет как способ отойти на расстояние на время.
Отношения во время пандемии COVID-19 / Фото Head Topics
• Разошлись, но еще не разъехались
По финансовым, практическим и эмоциональным причинам многие пары остаются жить вместе долго после того, как расстаются. Но в условиях пандемии, когда все застряли дома, возникают дополнительные осложнения.
В лучшем случае это огорчает, а в худшем – опасно. Учитывая значительный рост уровня домашнего насилия, о котором сообщалось во время пандемии.
• Сложности для родителей
Обучение на дому – это реальность для многих родителей, которые пытались это совмещать и со своей работой. Постоянное обучение с ребенком почти не оставило времени для того, чтобы взрослые могли уделить время друг другу.
"Попытка сбалансировать работу, обучение и воспитание детей через локдаун – была ночным кошмаром. Это не раз доводилось меня до слез и ставило все отношения в необычайное напряжение", – рассказала пользовательница Твиттера.
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• Принятие
"Я чувствую, что это первый раз в моей жизни, когда я ощущал себя достаточно комфортно с кем-то. Локдаун действительно стал приятным опытом", – прокомментировал пользователь Твиттера, рассказывая о преимуществах, которые ему дал локдаун.
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