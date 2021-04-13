Пандемія COVID-19 перевірила людство різноманітними методами. При цьому романтичні стосунки не стали винятком.

• Спонтанність

Локдаун змінив багато речей, самотність – не виняток. Люди проводили нескінченні ночі перед екраном, мов ув'язнені. Навіть сигнал о 6:30 ранку перед поїздкою на роботу, почав здаватися привабливим.

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Так заступниця головного лікаря Англії Дженні Гарріс закликала закоханих "перевірити міцність своїх стосунків", з'їхавшись у спільне житло або готуватися до відсутності в житті одне одного на тривалий проміжок часу.

Переїзд / Фото The New York Times

• Втрати

Не витримавши випробування ув'язненням через пандемію COVID-19, деякі пари змушені були розлучитися.

"Ця пандемія і завершила, і допомогла завести багато нових стосунків", – написав один із користувачів Твіттер, набравши десятки ретвітів. "Мова про відносини, які повинні були припинитися ще до того, як настала пандемія", – додав інший користувач.

• Довготривале перебування, яке потребує перерви

Ви постійно живете, працюєте, спите разом. Якщо ще є поруч постійно діти чи батьки, то виникає питання: як уникнути напруги та залишатися у гарному настрої.

Немає простої відповіді. Можна спробувати, наприклад, ходити на прогулянки наодинці або складати плани з друзями на вихідних. Це буде як спосіб відійти на відстань на якийсь час.



Стосунки під час пандемії COVID-19 / Фото Head Topics

• Розійшлися, але ще не роз'їхалися

З фінансових, практичних та емоційних причин багато пар залишаються жити разом довго після того, як розлучаються. Але в умовах пандемії, коли всі застрягли вдома, виникають додаткові ускладнення.

У кращому випадку це засмучує, а в гіршому – небезпечно. Враховуючи значне зростання рівня домашнього насильства, про яке повідомлялося під час пандемії.

• Складнощі для батьків

Навчання вдома – це реальність для багатьох батьків, які намагалися це поєднувати й зі своєю роботою. Постійне навчання з дитиною майже не залишило часу для того, щоб дорослі могли приділити час одне одному.

"Спроба збалансувати роботу, навчання та виховання дітей через локдаун – була нічним кошмаром. Це не раз доводило мене до сліз і ставило всі стосунки у надзвичайне напруження", – розповіла користувачка Твіттер.

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• Прийняття

"Я відчуваю, що це перший раз у моєму житті, коли я почувався досить комфортно з кимось. Локдаун справді став приємним досвідом", – прокоментував користувач Твіттеру, розповідаючи про переваги, які йому дав локдаун.