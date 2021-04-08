Специалисты утверждают, что 1 – 5% людей страдают нарциссическим расстройством. Не в последнюю очередь это обусловлено культурой современного европейского общества, где очень ценны такие качества, как успех, богатство, грандиозность. Все это свойственно нарциссизма.

Поведение нарциссов

Такие люди бывают очень социально адаптированы и успешные – достигают высоких постов, бывают начальниками, могут произвести впечатление, быть очаровательными и приятными. На самом деле они очень зависимы от восторга окружающих. Объяснила психотерапевт, кандидат психологических наук Надежда Терещенко.

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Их внутренний мир достаточно опустошен из-за того, что все извне. Все то, что поддерживает нарцисса, – это реакция других людей, если он не получит свою дозу в виде порции увлечение, может скатиться в стыд, страх и пустоту. А когда он недоволен собой, проектирует свое раздражение на окружающих.

Поэтому вся суть нарциссического характера – осуждать, использовать, критиковать. Ему очень сложно принимать людей, не осуждая их, не критикуя и не используя.



Критика и осуждение от нарцисса / Фото Styl.pl​

Нарциссу не жалко, когда кому-то больно, он не прислушивается к просьбам и жалобам на плохое самочувствие, для него это не понятно. Нарциссы могут быть достаточно жестокими, агрессивными, потому что для них важно, чтобы их окружение соответствовало ожиданиям.

Борьба с нарциссом

Если ищете способ борьбы с нарциссом, но не находите, то легче ограничить общение. В любом случае очень важно держать границу. Только покупаетесь на похвалы нарцисса, сразу получаете "в комплекте" – критику, давление, осуждение, контроль.

Важно, как и в любой ситуации, понять, что происходит. Вы можете чувствовать себя ничтожеством, чувствовать, что вас контролируют, все время нужно все делать идеально и нет прощению ошибок. Первый вопрос, который нужно задать себе, – почему я такая чувствительная / чувствителен к этой ситуации?



Борьба с нарциссом / Фото Spektrum zdraví​

Если у вас нет такой уязвимости, то все эти нападки легче пережить, отстаивая себя. Вы уже не будете интересны нарциссу, потому что вы выходите из его нарциссического расширения. Если у вас нет этой проблемы, то вас нельзя поразить – если вы не считаете, что у вас толстые лодыжки, то сколько раз вам об этом не говори, вас не тронет.

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Если же вы чувствуете, что не можете противостоять, у вас нет способов оказывать этому сопротивление, то лучше будет сократить общение, уйти и распрощаться.