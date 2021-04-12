В отношениях в определенный период влюбленность заканчивается и начинается новый уровень. Однако это не значит, что стоит отказываться от страсти и проявления заботы друг к другу. Счастливые пары ежедневно работают над тем, чтобы сохранить романтику и близость.

• Ложатся спать одновременно

Засыпать в одно и то же время – не прихоть, а необходимость. Счастливые пары ложатся вместе, даже если один из партнеров просыпается гораздо позже другого.

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• Находят общие интересы

Очень важно, чтобы нравилось проводить время вдвоем. Танго или самба, приготовления суши или стейков, путешествия по миру, фитнес-тренировки, новый сезон "Игры престолов" – выбирайте, чем вы можете заниматься вместе.



Общие интересы / Фото LiveAbout​

• Держатся за руки

Элементарный проявление заботы – во время прогулок держаться за руки. Гораздо важнее быть здесь и сейчас вместе, чем в одиночку рассматривать достопримечательности или делать фото, пока партнер плетется где-то сзади.

• Не ссорятся по пустякам

Счастливые пары концентрируют внимание на позитивных вещах, которые делает их партнер. Беспокойство по пустякам, нытье или постоянная критика – не лучший способ завоевать чье-то сердце.

По словам психологов, вместо того чтобы начать решать проблемы, используя критику, лучше применить позитивный подход.

• Ненавидят обыденность

Отношения не должны стать повседневными. Принимайте спонтанные решения, удивляйте друг друга, устраивайте веселые сюрпризы, находите методы как разнообразить общее время.



Ненавидят обыденность / Фото Wander-Lust

• Выключают телефон

Посвятите 100% вашего внимания партнеру. Поставьте на паузу Инстаграм, Фейсбук. Они могут подождать.

• Умеют извиняться

Процедить сквозь зубы неохотное извинение или бросить в лицо громкое: "Ну, прости" – метод спровоцировать еще одну ссору. Научитесь искренне и от души просить прощения. Для этого достаточно продолжить свои извинения словами: "Я жалею, потому что...". Не бойтесь делиться искренними эмоциями и обязательно расскажите, что в будущем постараетесь избежать подобной ситуации.

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• Подбирают выражения

Старайтесь избегать таких слов, как "любой", "мне все равно", "какой хочешь". Произнося их, вы переводите ответственность на другого человека и демонстрируете свою незаинтересованность. Вместо того, чтобы отмахиваться, просто поделитесь мнением.