Родители успешных людей придерживаются примерно похожих стратегии воспитания. Все они на разных этапах жизни своего ребенка играли 8 различных важных ролей для малыша.

Гарвардский профессор Рональд Фергюсон исследовал, как различные стили родительского воспитания связаны с успехом детей в будущем. Об этом сообщило издание Inc.

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Партнер по изучению мира

Эта роль включается, когда родители пытаются привлечь своего ребенка к обучению или решению различных задач еще до того, как он пойдет в школу. Эта роль считается самой важной. Дети, чьи родители справились с ней, умеют считывать одобрения их успехов учителями и получают от этого удовольствие.

Бортинженер

В этом случае родители следят за условиями, в которых развивается их ребенок. Также проверяет, чтобы у малышей было все необходимое и вмешивается, когда что-то идет не так. Однако одновременно оставляют им возможность построить собственные отношения, научиться отвечать за себя и осознать собственные интересы.



Помогают и дают возможность строить собственные отношения / Фото Sesame Street

Наладчик

Сдесь родители пытаются следить за тем, чтобы не пропустить ни одной возможности сделать жизни их ребенка лучше.

"Родители могут жить в нищете, но если им подворачивается возможность, которая, по их мнению, необходима ребенку для учебы или жизни. Они "разобьются", чтобы ее получить", – пояснил Фергюсон.

Открыватель

Родители пытаются открыть ребенку как можно больше знаний о мире. Они могут водить детей в музеи, библиотеки, галереи – в любые места, которые будут помогать им расширить кругозор. Также они знакомят детей с интересными людьми, из которых им захочется брать пример.



Развитие ребенка / Фото Metro Newspaper UK

Философ

Профессор Рональд Фергюсон считает, что это вторая по важности роль, поскольку она помогает детям найти цель в жизни. Родители-философы задают детям сложные вопросы и отвечают на любые вопросы детей. Вместе с тем они никогда не недооценивают способности детей к познанию мира и понимания различных сложных феноменов.

Ролевая модель

Взрослые личным примером моделируют поведение, которое они ожидают от своих детей. Родителям в этой роли важно смоделировать те ценности, которые у них в приоритете, и передать их малышам.

Переговорщик

Родители-переговорщики учат детей отстаивать свои взгляды и интересы. К тому же делают они это с уважением и с достоинством.

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GPS-навигатор

Это родительский голос, который остается в голове ребенка после того, как он покинул отчий дом. Он помогает ему справляться с различными сложностями во взрослой жизни.