Ни один ребенок не рождается с умением защищать пределы собственных границ. Важно, чтобы родители научили малыша не давать себя обижать.

Чтобы из ребенка не вырос взрослый человек с комплексом жертвы, родителям не следует придерживаться "вредных советов". О них сообщили в издании "Мой ребенок".

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Делиться и уступать – обязательно

Если не хотите, чтобы ребенок опозорил семью своей невежливостью, то заставляйте делиться игрушками с теми, кто плачет и требует этого. Научите уступать младшим детям в очереди на качели и горки, ведь малыши не должны ждать.

Как правильно

Если чужой ребенок тянется за игрушкой вашего малыша, а тот не хочет делиться, то это не значит, что ребенок вырастет плохим и жадным. До 3 лет у ребенка еще не развита способность ставить себя на место другого человека и понимать чужую точку зрения.



Делиться игрушками / Фото First Five Years

После 3 лет для ребенка становится важно самостоятельно принимать решения. Если в это время родители, не посоветовавшись с ним, самостоятельно распоряжаются детскими вещами, то фактически их позиция выглядит так: "Ты должен уступать другим, даже если тебе этого не хочется. Желание и чувства других важнее, чем твои собственные". Как человек с такими убеждениями в нужный момент сможет отстоять свои интересы?

Серьезный подход

Не балуйте лишний раз ребенка, ибо испортите характер. Чтобы вырастить целенаправленную личность, нужно хвалить только за важные достижения, иначе ребенок зазнается.

Как правильно

Обнимайте, любите, хвалите, покупайте небольшие подарки без особой причины. Ребенок, на которого обращают внимание только в случае, когда он чего-то достиг или провинился, порой не догадывается, что он имеет право на уважение по умолчанию, потому что он есть.



Обнимайте ребенка / Фото The Mirror

Это может привести к формированию неуверенной в себе личности, которая всегда будет пытаться угодить всем вокруг, а это, как известно, невозможно.

Критиковать открыто

Говорите ребенку о его недостатках конкретно и без лести. Расскажите о другом более послушном или исполнительном малыше, чтобы было понятно, каких результатов и поведения вы ожидаете. Сделайте это в присутствии других людей, которые тоже поддержат вас и дополнительно пристыдят.

Как правильно

На самом деле выслушивать критику не всегда приятное занятие, особенно на глазах у других. Не высмеивайте и не критикуйте публично. Ребенок, привыкший к такому отношению, вряд ли в будущем найдет в себе силы достойно противостоять тому, кто его дразнить или обижает.

Зла не существует

Оберегайте психику ребенка от стрессов и разочарований, не отказывайте ему, не читайте сказок, в которых есть плохие герои. Пусть ребенок как можно дольше наслаждается жизнью без соприкосновения с негативом.

Как правильно

Ситуации, в которых дети сталкиваются с отказом или небольшой неудачей, это "прививки", которые формируют здоровый характер. При условии, что эмоции ребенка и его разочарование будет услышано родителями.

Иначе внезапное и неизбежное столкновение с отказом, претензией или нарушением личных границ – сможет ввести ребенка в ступор и он окажется не готовым защитить себя.



Не сможет защитить себя / Фото ParentMap

Тебе показалось

Ребенок еще может ошибаться в своих чувствах. Как ваше любимое блюдо могло ему не понравиться пусть попробует еще кусочек! Девочку оскорбил мальчик? Не грусти, просто ты ему нравишься! Боишься высоты? Что за глупости, все дети катаются с этой горки, это же весело.

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Как правильно

Возможно, что в чем-то ребенок более чувствителен, чем другие, однако игнорирование или оспаривание его эмоций не поможет с этим справиться. Если так продолжать, то он перестанет доверять себе и научится не воспринимать свои чувства, а руководствоваться чувствами других.