Батьки успішних людей дотримуються приблизно схожих стратегії виховання. Усі вони на різних етапах життя своєї дитини відігравали 8 різних важливих ролей для малюка.

Гарвардський професор Рональд Фергюсон дослідив, як різноманітні стилі батьківського виховання пов'язані з успіхом дітей в майбутньому. Про це повідомило видання Inc.

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Партнер з вивчення світу

Ця роль вмикається, коли батьки намагаються заохотити свою дитину до навчання або вирішення різних завдань ще до того, як вона піде у школу. Ця роль вважається найважливішою. Діти, чиї батьки справилися з нею, вміють зчитувати схвалення їх успіхів вчителями та отримують від цього задоволення.

Бортінженер

В цьому випадку батьки слідкують за умовами, в яких розвивається їх дитина. Також перевіряє, щоб у малечі було все необхідне та втручається, коли щось йде не так. Проте одночасно залишають їм можливість побудувати власні взаємини, навчитися відповідати за себе й усвідомити власні інтереси.



Допомагають та дають можливість будувати власні взаємини / Фото Sesame Street

Наладчик

У ній батьки намагаються стежать за тим, аби не пропустити жодної можливості зробити кращим життя їх дитини.

"Батьки можуть жити в злиднях, але якщо їм підвертається можливість, яка, на їхню думку, необхідна дитині для навчання або життя. Вони "розіб'ються", аби її отримати", – пояснив Фергюсон.

Відкривач

Батьки намагаються відкрити дитині якомога більше знань про світ. Вони можуть водити дітей у музеї, бібліотеки, галереї – в будь-які місця, які допомагатимуть їм розширити кругозір. Також вони знайомлять дітей з цікавими людьми, з яких їм захочеться брати приклад.



Розвиток дитини / Фото Metro Newspaper UK

Філософ

Професор Рональд Фергюсон вважає, що це друга за важливістю роль, оскільки вона допомагає дітям знайти мету в житті. Батьки-філософи задають дітям складні питання і відповідають на будь-які питання дітей. Разом з тим вони ніколи не недооцінюють здібності дітей до пізнання світу та розуміння різних складних феноменів.

Рольова модель

Дорослі особистим прикладом моделюють поведінку, яку вони очікують від своїх дітей. Батькам в цій ролі важливо змоделювати ті цінності, які у них в пріоритеті, і передати їх малечі.

Парламентер

Батьки-переговорники вчать дітей відстоювати свої погляди та інтереси. До того ж роблять вони це з повагою та з гідністю.

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GPS-навігатор

Це батьківський голос, який залишається в голові дитини після того, як він покинув рідну домівку. Він допомагає йому справлятися з різними складнощами у дорослому житті.