Часто родители, пытаясь правильно воспитать ребенка, изучают литературу от профессиональных педагогов. Однако, кроме этого, есть еще исследования, подтверждающие или опровергающие известные теории по воспитанию.

Полезно быть хорошим отцом

В 2013 году было проведено исследование, которое показало, что родители, уделяющие детям много времени, чувствуют себя значительно счастливее, чем матери и отцы, живущие в свое удовольствие. Об этом сообщили на сайте 4mamas.

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Даже те родители, которые подвергаются насмешки людей вокруг из-за постоянной гиперопеки о детях, на самом деле не такие уж и смешные. Они испытывают удовольствие от жизни больше, чем умеренные в своих проявлениях любви родители.

Чем больше заботы и внимания люди дарят другим, тем больше счастья они чувствуют и тем больший смысл они видят в жизни,

– сообщили авторы исследования.

"Чем больше родители вкладывают в благосостоянии своих детей и чем больше у них "ребенкоцентризм", тем больше счастья они получают", – добавили ученые.

Ребенку могут вредить своему ребенку

В США, где жестокое обращение с детьми может превратиться в предмет судебного разбирательства, около 90% родителей хотя бы один раз ругали ребенка, прибегали к высмеиваниям или даже насилию. Такое отношение к малышам совершенно для него не полезное.

Однако порой родители считают, что ребенок простит им суровость, когда вырастет. Тогда он сможет понять, что это все делалось через любовь для него.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 967 американских семей. Оказалось, что строгая дисциплина может иметь печальные плоды в будущем. Если родители кричат ​​на 13-летнего подростка, заставляя его делать уроки либо не бродить по улицам, он, возможно, вас и послушает. Однако в ближайшие годы он с большей вероятностью превратится в бунтаря, чем те его сверстники, родители которых не стремятся наладить строгую дисциплину.



Строгая дисциплина / Фото The Recover

На умственное развитие ребенка может влиять распорядок дня

Правильный график влияет на нормальное развитие мозга ребенка. Психологи исследовали более 11 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет. Они обнаружили, что режима влияет на формирование когнитивных функций мозга.

У тех детей, которым в 3 года родители позволяли быть активными после полуночи, заметно хуже отличаются способности к чтению, арифметике и даже базовые навыки движения. Эта закономерность не зависит от пола ребенка.

Лучший способ наладить контакт – петь вместе с ребенком

Психологи узнали, что для детей петь с родителями очень важно. Такие мальчики и девочки чувствуют себя счастливее и испытывают более тесную связь с мамой и папой.

Не допускать отца к ребенку – вредит психике

Для последующего исследования психологи опросили 180 женщин, у которых есть дети до 5 лет. Оказалось, что наличие депрессии тесно связана с их отношением к участию мужа в процессе воспитания ребенка.



Участие отца / Фото ParentMap

Матери, которые понимали, что папы также являются полноценными участниками процесса воспитания и ребенок должен слушаться их и любить не меньше чем свою мать, как правило, не страдали от депрессии и обозначали свой уровень стресса как минимальный.

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С этой идеей часто ассоциировалось и желание самопожертвования ради ребенка: женщины подсознательно запрещали себе жить собственной жизнью и обедняли свои взаимоотношения с мужем, что нарушало гармонию в их семьях и вызывало у них повышенный уровень стресса.