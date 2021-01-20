Какие фразы родителей не остановят детскую истерику, а навредят: важные альтернативы
Когда у ребенка истерика, нельзя говорить ему – "не плачь". Эта фраза не улучшит ситуации, а еще больше травмирует малыша.
Большинство мам грешат тем, что во время детского плача говорят "Перестань плакать!". Об этом сообщило издание Мой ребенок.
Интересно Как справиться с плохим поведением ребенка: 8 действенных методов
Этот же смысловой посыл завуалирован и в других фразах, например:
- "Тише, на тебя все смотрят!".
- "Как тебе не стыдно?".
- "Не придумывай!".
- "Прекрати шуметь!".
- "Сейчас получишь по попе, чтобы было за что плакать".
Все эти фразы нужно забыть и не говорить. Детские эмоции должны находить выход, чтобы не нарушалась психика. Поэтому не нужно пытаться "насильно" заставлять ребенка перестать плакать.
Какие фразы нельзя говорить / Фото Getty images
Кроме этого, нельзя:
- Переводить разговор на другую тему.
- Наказывать ребенка за его чувства.
- Забрасывать ребенка вопросами.
Родителям важно помнить 2 правила и руководствоваться ими
Плакаты – полезно. Эмоциональное и психическое здоровье страдает не от слез, а наоборот – в тех случаях, когда вы пытаетесь ребенка ограничить в выражении его эмоций. Кроме того, у вас не сложатся в дальнейшем доверительные отношения с ребенком, если вы не будете уважать его чувств.
Плакаты – не стыдно. Может быть, во взрослом мире это стыдно, и то не для всех, но для ребенка – это в порядке нормы. Ни вы, ни ваш ребенок не должны испытывать стыд за свой плач. Кроме того, реакция на происходящее в мире имеет право быть любой, и не нужно пренебрегать ею. Именно так формируется личность ребенка.
Важно Главные признаки стресса у ребенка: как могут помочь родители
Какие альтернативные фразы в случае, если ребенок плачет:
- Я понимаю тебя, мне тоже иногда хочется плакать.
- Я всегда рядом и поддержу тебя.
- Расскажи мне, почему ты плачешь.
- Я тебя слышу и мне жаль, что ты грустишь.
- Это было действительно неприятно, я с тобой согласна.
- Иногда случаются несправедливые ситуации.
- Я помогу тебе во всем, что в моих силах.
- Или же просто обнимите ребенка без слов.
Так вы сможете привлечь к себе ребенка. Вместе с вами он начнет взрослеть и все реже будет выражать свои чувства с помощью слез. Помогите ребенку, а не ругайте его, тогда он непременно откликнется на вашу любовь, понимание и поддержку.
Поделиться новостью