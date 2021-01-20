Когда у ребенка истерика, нельзя говорить ему – "не плачь". Эта фраза не улучшит ситуации, а еще больше травмирует малыша.

Большинство мам грешат тем, что во время детского плача говорят "Перестань плакать!". Об этом сообщило издание Мой ребенок.

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Этот же смысловой посыл завуалирован и в других фразах, например:

"Тише, на тебя все смотрят!".

"Как тебе не стыдно?".

"Не придумывай!".

"Прекрати шуметь!".

"Сейчас получишь по попе, чтобы было за что плакать".

Все эти фразы нужно забыть и не говорить. Детские эмоции должны находить выход, чтобы не нарушалась психика. Поэтому не нужно пытаться "насильно" заставлять ребенка перестать плакать.



Какие фразы нельзя говорить / Фото Getty images

Кроме этого, нельзя:

Переводить разговор на другую тему.

Наказывать ребенка за его чувства.

Забрасывать ребенка вопросами.

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Плакаты – полезно. Эмоциональное и психическое здоровье страдает не от слез, а наоборот – в тех случаях, когда вы пытаетесь ребенка ограничить в выражении его эмоций. Кроме того, у вас не сложатся в дальнейшем доверительные отношения с ребенком, если вы не будете уважать его чувств.

Плакаты – не стыдно. Может быть, во взрослом мире это стыдно, и то не для всех, но для ребенка – это в порядке нормы. Ни вы, ни ваш ребенок не должны испытывать стыд за свой плач. Кроме того, реакция на происходящее в мире имеет право быть любой, и не нужно пренебрегать ею. Именно так формируется личность ребенка.

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Какие альтернативные фразы в случае, если ребенок плачет:

Я понимаю тебя, мне тоже иногда хочется плакать.

Я всегда рядом и поддержу тебя.

Расскажи мне, почему ты плачешь.

Я тебя слышу и мне жаль, что ты грустишь.

Это было действительно неприятно, я с тобой согласна.

Иногда случаются несправедливые ситуации.

Я помогу тебе во всем, что в моих силах.

Или же просто обнимите ребенка без слов.

Так вы сможете привлечь к себе ребенка. Вместе с вами он начнет взрослеть и все реже будет выражать свои чувства с помощью слез. Помогите ребенку, а не ругайте его, тогда он непременно откликнется на вашу любовь, понимание и поддержку.