Ребенок имеет право на случайные проявления плохого поведения. Не пытайтесь каждый раз подавлять ребенка. Однако если такое поведение регулярно повторяется, родителям следует принять меры.

Есть несколько способов, которые помогут родителям справиться с плохим поведением ребенка. Об этом сообщили на сайте Child develop. Интересно За что нужно любить ребенка и как выглядит забота: 7 важных правил воспитания детей ► На плохое поведение ребенка не нужно реагировать. Ведь таким образом вы поощряете его продолжать так себя вести. ► Следует сохранять позитивный настрой. Будет сложно найти эффективное решение, если постоянно обострять свое внимание на плохом поведении ребенка. Лучше сосредоточиться на том, какие изменения в поведении вы хотите достичь, и двигайтесь к цели.



Позитивный настрой / Фото India TV

► Будьте последовательными, реагируя на поведение ребенка. Если пообещали наказание за плохое поведение, необходимо довести дело до конца.

► Однако иногда стоит менять старые правила, которые не работают. Это поможет откорректировать привычки ребенка. Например, вы можете сократить время на просмотр ребенком телевизора, компьютерные игры и тому подобное.

► Покажите положительный пример. Измените свое поведение, чтобы изменить поведение ребенка. Он подражает родителям именно из убеждения, что те все знают лучше.

► Эффективная дисциплина бывает только тогда, когда вы последовательны в своих действиях. Вы должны хорошо подумать, прежде чем устанавливать правила.

► Расслабьтесь. Не переживайте слишком сильно из-за крика, споров и неповиновение ребенка. Иногда нужно отдохнуть от излишней дисциплины.



Расслабляйтесь / Фото Indoindians

► Используйте поощрения за хорошее поведение. Если ребенок чаще проявляет должное поведение, не забывайте его похвалить за это.

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Прежде чем считать своего ребенка плохим, попробуйте понять причину его поведения. Применяя правильный подход, вы в состоянии изменить поведение сына или дочери.