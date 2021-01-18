Большинство детей в современном мире переживают стресс – это реакция организма на какую-то ситуацию. Причиной является необходимость усвоения и обработка большого объема информации детским мозгом.

Небольшое количество стресса может быть даже положительным. Ведь это считается эмоциональным сотрясением. Однако стоит помнить, что чрезмерный стресс влияет не только на поведение, но и на здоровье ребенка. Об этом сообщили в издании Новое время.

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Какие признаки стресса у ребенка

► Дошкольники в большинстве случаев плохо спят и едят, неконтролируемо плачут, испытывают злость, раздражительность и тревогу.

► Детям младшего школьного возраста характерно заметное ухудшение успеваемости, огорчение или смущения. Также у них может возникнуть нежелание идти в школу, пойти спать или принимать участие в совместных занятиях.



Стресс у ребенка / Фото South China Morning Post

Ярким признаком стресса могут быть постоянные ночные кошмары, непослушание, агрессия или частое раздражение. При этом родителям может показаться, что у ребенка плохое настроение. Однако если это происходит регулярно, не исключено, что речь идет о стрессе.

► У детей среднего и старшего школьного возраста также снижается успеваемость, меняется режим сна и питания. Однако могут возникнуть такие серьезные проблемы, как употребление алкоголя или наркотиков, частые жалобы на физическое состояние, одержимость вопросом своего веса, проявления агрессии или жестокости.

Что делать родителям

Наиболее распространенные причины стресса у ребенка:

недоверчивые отношения с близкими;

отсутствие поддержки;

большие изменения в семье (развод, переезд или рождения ребенка);

чрезмерно плотный график;

"синдром отличника" или боязнь сделать ошибку, боязнь неудовлетворительной оценки;

неспособность овладеть школьным материалом.

Для того чтобы помочь ребенку побороть эти проблемы, придется приложить немало усилий. Для начала родителям стоит пообщаться с ребенком. Обсудите все, что его смущает и попытайтесь поддержать ребенка, насколько это возможно. Важно при этом воздержаться от критики.



Помощь ребенку / Фото Texas Children's Hospital

Понимание со стороны родителей – один из главных факторов, который может повлиять на состояние ребенка и помочь ему выйти из стресса. Именно поэтому нужно больше времени уделять разговорам и совместной активности. Например, это может быть поход в кино, боулинг, аттракционы.

Если попытки преодолеть проблему с помощью разговоров не приносят результата: ребенок становится замкнутым, более несчастным или подавленным, имеет проблемы в школе, с друзьями или семьей, не может контролировать свое поведение или гнев – тогда обратитесь к специалисту.

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Психологи также советуют помнить о том, что родители являются главным примером для ребенка. Прежде всего делайте все возможное, чтобы держать собственный стресс под контролем и управлять им здоровым способом.